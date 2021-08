Arrestado un conductor de VTC por agredir brutalmente a la cantante de country Clare Dunn

La cantante de country Clare Dunn ha contado a 'People' cómo un conductor de la empresa de VTC Lyft la sacó del automóvil y la arrojó violentamente contra el suelo , dejándole el rostro ensangrentado. El conductor fue arrestado la madrugada del pasado martes. "Esto ha sido un infierno", dijo con lágrimas en los ojos la intérprete de 'Get Out', compartiendo una foto de las secuelas en su cara.

Tras pasar una noche con sus amigas disfrutando en Nashville, Dunn, de 34 años, llamó a un chofer de Lyft para que la llevara a ella y a una amiga a casa. No podía imaginar entonces que la noche terminaría en tragedia. Después de dejar a la amiga de Dunn en su casa, se dirigieron a la de la cantante, a unos 16 kilómetros de distancia. "Tuve la intuición de que algo iba mal y la ignoré ", admite la cantante.

El conductor se puso cada vez más agitado cuando Dunn le pidió que tomara una ruta más lenta evitando la autopista, y luego señaló que había perdido su turno. “Me estaba gritando”, recuerda Dunn, quien en ese momento tuvo claro "que no iba a subirme a esa interestatal con él. No iba a ir en silencio a donde él quería llevarme. Y creo que se dio cuenta de que tal vez esta chica iba a ser más problemática de lo que creía".