Comienza un año nuevo y, con él, la oportunidad de viajar por todo el mundo. Los que no aprovecharan ya el 'Travel Tuesday' el día más barato del año para comprar vuelos y reservar hoteles que llega tras el 'Black Friday' y el 'Cyber Monday', pueden recoger aquí las recomendaciones que ha dado el usuario @robonthebeach, experto en vacaciones, en su cuenta de TikTok. Al observar que muchos de sus usuarios le preguntan por los mejores destinos para viajar en "octubre, noviembre, abril o junio", ha creado el "calendario urbano perfecto para viajar los 12 meses del año".

Como experto en reservas vacacionales, se ha basado en el clima y el valor turístico de las ciudades, para orientar a los viajeros que quieran (y puedan viajar) en los próximos meses del 2026. Y, aunque en otras ocasiones, ha recomendado fervientemente las Islas Canarias como destino favorito para visitar en los meses de invierno (dadas sus cálidas temperaturas y la belleza de sus playas y paisajes), en esta lista, se ha decantado por otros lugares más urbanitas:

Enero: Budapest, Hungría

Aunque sea una ciudad en la que, en enero, puede haber entre 3 y 5 grados, los baños termales, la ausencia de las multitudes y los bajos precios de sus hoteles convierten a Budapest en uno de los lugares preferidos de este experto. Para este experto vacacional, es el destino perfecto para arrancar la temporada.

Febrero: Venecia, Italia

Consciente de que es otro lugar frío - agravado por la humedad que caracteriza a la ciudad, llena de canales - febrero es para Rob la mejor época para viajar a Venecia por sus espectaculares carnavales. "Las máscaras venecianas, los grandes desfiles y el ambiente auténtico, todo sin los precios habituales del verano, hacen que este viaje merezca la pena", ha dicho el tiktoker en su vídeo.

Marzo: Ámsterdam, Holanda

Con temperaturas entre 10 y 12 grados en Marzo e iniciada la temporada de los tulipanes, el usuario recomienda Ámsterdam como la ciudad perfecta a la que viajar. Cualquier turista que llegue a esta indispensable ciudad debe visitar el Museo Van Gogh, el Museo Vermeer y la casa en la que estuvo escondida Ana Frank hasta que ella y su familia fueron descubiertos por los nazis.

Abril: Atenas, Grecia

En abril, con unos 18º/ 22º grados de temperatura media, el experto sugiere Atenas y aconseja visitar la Acrópolis como excursión obligatoria. El año pasado, 'Time Out' coronó a esta ciudad como la escapada urbana europea más subestimada en invierno, afirmando que la mejor época del año para visitar el yacimiento antiguo es durante los meses más fríos.

Mayo: Estambul, Turquía

Para este especialista, Turquía es un destino muy subestimado a la hora de elegir un destino de viaje. Con una temperatura entre los 22 y 25 grados, antes de que llegue el calor asfixiante del verano, el tiktoker aconseja visitar sus animados mercados, coger el ferry por el Bósforo y disfrutar sus precios asequibles.

Junio: Boston (E.E.U.U)

Para Rob, junio tiene un único significado: "Es la Copa del Mundo y este lugar es perfecto para un verano de Mundial, con Inglaterra jugando y la ciudad llena de vida. Tiene días largos, temperaturas entre los 22 y los 26 grados y un ambiente increíble. Junio de 2026, tiene que ser en Boston", ha declarado.

Julio: Cracovia, Polonia

Aunque no es común en él, ha elegido un lugar "muy caloroso" para este mes (las temperaturas alcanzan los 30 grados en Cracovia, Polonia). Recomienda sus bares al aire libre, sus festivales y su comida "ridículamente barata", además de visitar, con todo respeto, los famosos campos de concentración que allí se encuentran.

Agosto: Edimburgo, Escocia

La temporada de festivales de agosto convierte a Edimburgo en la mejor opción para este mes. Este año, el Festival Fringe de Edimburgo se celebrará del 7 al 31 de agosto y ofrecerá una gran cantidad de entretenimiento para todos los que lo visiten en estas fechas. Artistas y intérpretes presentan espectáculos que van desde cabaret hasta espectáculos infantiles, comedia, danza, teatro físico, circo, música, musicales, ópera y teatro.

Septiembre: Munich, Alemania

Rob lo tiene claro: "Septiembre significa una cosa en Alemania: Oktoberfest. Carpas de cerveza, sol y temperaturas de entre 18 y 20 grados. Septiembre es el mes ideal, y yo me he decidido por Múnich". En 2026, la 191.ª edición del Oktoberfest tendrá lugar del 19 de septiembre al 4 de octubre en el Theresienwiese.

Octubre: Sevilla, España

Octubre de 2026 es el mejor momento para visitar la ciudad española de Sevilla. El ambiente es más tranquilo y las temperaturas mucho menos elevadas que en verano, cuando el calor es sofocante (puede alcanzar los 50 grados). Para el tiktoker, Sevilla es la ciudad en la que se "pueden disfrutar las mejores comidas de Europa" y considera "tonto" a quien no viaje allí en octubre.

Noviembre: Nápoles, Italia

Consciente de los altos precios de la comida y la bebida en Roma, la capital de Italia, el experto ha recomendado la ciudad de Nápoles (y sus cálidas temperaturas mediterráneas) para viajar en noviembre. El volumen de turistas del verano ya se habrá reducido y, preferentemente, él aconseja alojarse cerca del puerto.

Diciembre: Colonia, Alemania

Enamorado de los mercados navideños, Rob ha elegido Colonia, en Alemania, como el mejor destino de las últimas vacaciones del año. Su mercadillo más popular es el que se instala enfrente de su imponente catedral y esto, acompañado "de un buen vino caliente", es para el tiktoker la mejor forma de celebrar la Navidad.