Pero ¿tengo que ir físicamente?: una frase que pronunciaremos más

A pesar de que la vacuna podría estar disponible para gran parte de la población en tiempo récord, considerando el desarrollo de otras para otras enfermedades, Gates cree que la normalidad tal como se conocía hasta inicios de 2019 no volverá por un gran tiempo. La gente, de acuerdo a su proyección, permanecerá temerosa de asumir riesgos si toda la población aún no está inmunizada. No le falta razón, en España, el último barómetro del CIS muestra que siguen en aumento los españoles que no se vacunarían inmediatamente de coronavirus. En concreto, así lo afirma el 47 % de los encuestados, una cifra superior a los 43,8 % que eran de esa opinión en octubre.