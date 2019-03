Reino Unido retrasa su divorcio con la UE: solicita una pórroga del 'brexit' hasta el 30 de junio

Reino Unido retrasa su divorcio con la Unión Europea. La falta de consenso y la distancia política en el Parlamento británico han forzado a Theresa May a solicitar formalmente una prórroga para el ‘brexit’ hasta el próximo 30 de junio. Defendiendo una salida "de forma constructiva", Theresa May aclara que "la política del Gobierno británico continúa siendo dejar la UE de una manera ordenada de acuerdo con el Tratado de Retirada", si bien ha advertido de que la concesión de la prórroga no implica que el país pueda acabar saliendo de la UE sin acuerdo. Ahora, serán los líderes de Bruselas los que deban decidir si conceder el aplazamiento o no.