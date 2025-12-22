Rocío Martín 22 DIC 2025 - 06:50h.

Este lunes 22 de diciembre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

El conocido como el Gordo de la Navidad es el premio que más ilusión genera, dotado con 4 millones de euros a la serie, por lo que reparte 400.000 euros por décimo o 20.000 euros por cada euro jugado. Además, destaca el segundo premio de 1.250.000 euros la serie (125.000 euros por décimo); y el tercer premio de 500.000 euros la serie (50.000 euros por décimo).

Cuántos impuestos hay que pagar con cada premio

Todos los premios organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), incluido el sorteo especial de Navidad, que superen los 40.000 euros están sujetos al pago de un gravamen especial, según recuerda la Agencia Tributaria en su página web.

Así, de acuerdo con la normativa actual, están exentos del gravamen especial de loterías todos los premios inferiores a 40.000 euros, mientras que los que superan ese importe, además de identificar al ganador, tendrán que tributar con un tipo del 20 % en la parte que exceda esta cifra.

Así, por ejemplo, si se gana el Gordo, dotado con 400.000 euros, quedan exentos los primeros 40.000 euros y se tributa por los 360.000 euros restantes, de manera que Hacienda se queda con 72.000 euros y el ganador, con 328.000 euros.

De la misma manera, para un segundo premio, dotado con 125.000 euros, se tributaría por los 85.000 euros no exentos, de manera que Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador, con 108.000 euros.

Los agraciados con un tercer premio (50.000 euros) tendrán que tributar 2.000 euros y se quedarán con 48.000 euros, mientras que el resto de premios está exento por no alcanzar los 40.000 euros.

Cómo se cobra un premio

Si se tiene un número premiado en el Sorteo Extraordinario de Navidad, hay que tener en cuenta que para cobrarlo es imprescindible presentar el décimo o resguardo antes de los próximos tres meses, es decir, hasta el próximo 22 de marzo.

Loterías y Apuestas del Estado recuerda que las bonificaciones de los premios se empiezan a cobrar a partir de la misma tarde del 22 de diciembre, cuando finalizan las verificaciones de los números extraídos durante el sorteo.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar en los puntos de venta de Loterías, donde se recibe el dinero en metálico o a través de Bizum, o se abona en la cuenta del comprador si el décimo se adquirió a través de internet.

Los premios mayores se abonan por transferencia en la cuenta bancaria que indique el comprador en el punto de venta o en la cuenta online con la que adquirió el número premiado. Los únicos bancos autorizados para cobrar estos premios mayores son CaixaBank y BBVA.

En el caso de los décimos compartidos entre varias personas, solo es necesario identificar a todos los participantes cuando el premio supera los 2.000 euros en las entidades bancarias.