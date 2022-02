Un historiador advierte: China podría invadir Taiwán tras la respuesta de Europa a la guerra en Ucrania

" Han puesto allí todas sus fuerzas y estarán en esa zona todo el tiempo que él quiera (Vladímir Putin) . Creo que el objetivo mínimo del Kremlin es que países como Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia se queden atrapados en el imperio ruso, les guste o no", añadió.

"Otro punto a destacar, y me lo planteó un general de la OTAN, es que la Alianza Atlántica y la Unión Europea han tenido una relación muy estrecha con Ucrania durante muchos años. Alguien comentó una vez que 'Ucrania no está en la OTAN, pero la OTAN sí está en Ucrania' y 'Ucrania no está en la UE, pero la UE sí está en Ucrania'", precisó el profesor de Oxford.