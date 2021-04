Cruzan el Canal de Suez los últimos barcos atascados por el buque 'Ever Given'

Este sábado han conseguido cruzar el Canal de Suez los últimos barcos que estaban atascados desde que el pasado 23 de marzo el buque 'Ever Given' , de 400 metros de largo, se encallara en esta zona provocando un atasco de 422 barcos en la arteria comercial.

Finaliza así el retraso en el reparto de suministros internacionales que había provocado el buque portacontenedores tras casi una semana atascado en el Canal. Las Autoridades han confirmado que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas que pudieron llevar a que el 'Ever Given' se quedara encallado en el Canal de Suez.

El 'Ever Given' está ahora en la zona de los Grandes Lagos , una sección más amplia del canal donde los técnicos están sometiéndole a una inspección, según el director general de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie.

El buque, de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, quedó finalmente liberado el lunes gracias al trabajo de los remolcadores y no tiene daños. Aproximadamente el 12 por ciento del volumen del comercio mundial pasa por el canal.

Productos que escasearán tras el bloqueo

Según informó el medio de comunicación 'Bloomberg', uno de los productos que trasportaba el buque 'Even Given' es la pulpa de celulosa o pasta de celulosa. Con este material se consigue la fabricación de papel y papel higiénico. Por eso, el retraso del envío de la pulpa de celulosa provocará que las empresas no puedan producir todo el papel higiénico que esperan.