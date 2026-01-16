El Consistorio ha ofrecido una vivienda temporal a la familia que vivía de alquiler en la casa que se derrumbó en Manacor

Miguel Ángel, el joven fallecido en el derrumbe de Manacor, tocaba el saxofón en la Banda de Música: "Siempre estarás ahí, vuela alto"

El Ayuntamiento de Manacor no tiene constancia de que la vivienda derrumbada, donde ha muerto un joven de 18 años hubiera pasado la Inspección Técnica de Edificios. El inmueble, construido en 1900, tenía la obligación de poseer un informe de su estado. La información en vídeo de la periodista Esther Sosa.

No se ha localizado ninguna solicitud de licencia ni documentación relativa al estado de conservación de esta vivienda, han informado desde el archivo histórico del departamento de Urbanismo

En este caso, el edificio tenía más de 30 años y debería haber pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, ha recordado que las personas propietarias tienen la obligación legal de conservar y mantener en buen estado sus bienes inmuebles. En el caso de edificios de más de 30 años, es obligatorio disponer del informe de evaluación de edificios.

Los técnicos de Urbanismo han inspeccionado el inmueble y firmarán un informe técnico con una serie de recomendaciones urgentes de seguridad, que incluyen la prohibición de entrar en la vivienda, su precinto, acordonamiento de la zona y el desalojo provisional de los vecinos afectados hasta que no se haya hecho una evaluación definitiva.

Una vez se obtenga autorización judicial, los técnicos municipales entrarán para llevar a cabo las tareas para asegurar la consolidación. Posteriormente, se retirarán las runas y se comprobará detalladamente el estado de la estructura.

El Ayuntamiento ofrece una vivienda temporal a la familia afectada por el derrumbe

Los servicios sociales municipales ha puesto una vivienda a disposición de la familia perjudicada por el derrumbe mortal. El incidente ha ocurrido a las 05.12 horas de la madrugada de miércoles a jueves, en la calle Sant Francesc de esta ciudad mallorquina, cuando se ha recibido un aviso por un hundimiento en un edificio.

Los Bomberos de Mallorca han explicado que el incidente se ha originado por el desmoronamiento del forjado de una habitación de un inmueble de planta baja y una planta. El forjado superior, que correspondía a una cubierta plana, ha caído sobre el piso inferior, afectando posteriormente a otra estancia de la vivienda.