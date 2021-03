Esta dura declaración forma parte del documental de YouTube 'Demi Lovato: Dancing with the Devil' (Bailando con el diablo), en la que se abre en canal y se sincera sobre su pasado, su adicción a las drogas y muchos más temas de su vida.

En ese documental, presentado como filme de apertura del festival SXSW, ha narrado que fue víctima de una agresión sexual: "Perdí mi virginidad en una violación", ha revelado. "Estábamos enrollados, pero yo dije 'Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma. Pero eso no importó -lo hizo igualmente".