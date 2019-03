Desnutrida y torturada, así murió una niña de dos años a manos de su padre y su madrastra

"No está la autopsia completa, pero en el informe preliminar se pudo corroborar que tenía quemaduras de cigarrillos , golpes y una desnutrición generalizada que le provocó una falla multiorgánica y la muerte ", ha detallado Malvasio.

¿Quién es el culpable?

Asimismo, el hombre en su declaración sostuvo que no maltrató a su hija: "Yo siempre la cuidaba. Era ella la que andaba en brujerías y me tenía amenazado con un arma. Me golpeó. Averigüen quién es la familia de ella".