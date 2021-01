El asalto al Capitolio por parte de partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en un intento por impedir que el Congreso ratificara la victoria de Joe Biden, ha marcado un auténtico punto de inflexión en la historia de la nación. Tan grave y bochornoso ha sido el golpe sufrido por la democracia norteamericana que numerosos congresistas, con la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, al frente , han pedido ya aplicar la enmienda 25 de la Constitución para forzar la destitución de Donald Trump. Se trata de un mecanismo que prevé cambiar al presidente en caso de no estar capacitado para cumplir con su cargo.

La sección cuarta contempla la posibilidad de apartar a un presidente por su incapacidad de cumplir "con los poderes y deberes de su cargo" , y cuando este, además, se niegue a echarse a un lado. La iniciativa, en todo caso, debe partir del vicepresidente o de la mayoría del Gabinete , algo que no parece sencillo de lograr. Si el presidente no lo acepta, hará falta que dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado voten a favor de la destitución de Trump y, por tanto, de que el vicepresidente Pence se convierta en presidente.

Mike Pence asumiría la presidencia provisionalmente

Sin embargo, la historia de la Enmienda 25 deja claro que está destinada a casos en los que un presidente está incapacitado y no puede servir, como una enfermedad física o mental. Y hay fuertes argumentos de que Trump no está tan incapacitado como para hacerle no apto para el cargo.