EEUU espera más atentados en Kabul y apunta al Estado Islámico por su modus operandi, aún más cruel

De lo que no existe confirmación oficial es de la autoría de los ataques en las inmediaciones del aeródromo, que se habrían producido en primer lugar por un atentado suicida con un chaleco explosivo y en segundo por un coche bomba . Las explosiones se han producido por un lado en las puertas de Abbey Gate , un punto clave para el acceso al aeropuerto de Kabul, y por otro lado junto al Hotel Baron . No hay confirmación, pero sí una gran sospecha: altos funcionarios estadounidenses apuntan al Estado Islámico por el modus operandi del ataque, que habría sido de hecho reivindicado por ellos, según distintos medios.

A pesar de su crueldad, no obstante, las cosas no fueron bien desde el principio: muchos eran talibanes pakistaníes, con una relación complicada con los talibanes afganos, que no estaban dispuestos a permitirles ocupar su espacio y el de Al Qaeda.