Millones de estudiantes chinos se enfrentan al Gaokao: la selectividad más difícil del mundo

El examen más competitivo

"No es necesariamente difícil, es más bien muy competitivo ", le dice a BBC Mundo Yong Zhao, profesor en la escuela de Educación de la Universidad de Kansas. " Es estresante y tiene mucha presión porque no está basado en cómo te va, sino en cómo te va respecto a tus compañeros de clase ", añade Jiang. "Solo el 10% de una clase logrará ir a una universidad top, y si no logras, se te considera un fracaso, de ahí viene la presión", explica.

Alex Beard, educador y autor del libro "Otras formas de aprender", estima que el examen es una buena manera de medir el nivel de conocimiento de los estudiante del país, pero lo hace de manera muy limitada: "en realidad no están aprendiendo conocimiento para pensar de manera crítica o creativa, están aprendiendo conocimiento para responder preguntas del examen ". Zhao piensa de manera similar, "todo el mundo está estudiando para este examen y no tienen la oportunidad de explorar otras cosas, que son quizás más importantes para la vida, como la creatividad, o el pensamiento crítico".

Dudas sobre la justicia del Gaokao

En el país, es normal que un estudiante que se prepara para el gaokao estudie 12 o 13 horas al día , primero en la escuela y luego instituciones privadas intensivas, donde aprenden lecciones de cursos superiores. "Todos los chicos lo hacen, todos son forzados a hacerlo, si no lo haces te quedas atrás", dice Jiang. Y la preparación no solo involucra al estudiante. "Toda la familia está en función de garantizar que su hijo tenga la mejor experiencia", apunta Zhao. "Y con eso no me refiero a que disfruten la experiencia, sino a que no se distraigan".