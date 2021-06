El G7 se compromete a entregar 1.000 millones de vacunas a los países en vías de desarrollo

Responsables del Parlamento alemán y el presidente de Sudáfrica, uno de los países más afectados por el coronavirus, Cyril Ramaphosa, han considerado que este compromiso no es suficiente. "La entrega inicial de 1.000 millones de vacunas es un paso importante pero no es suficiente", ha explicado el responsable del Comité de Asuntos Exteriores del Bundestag, Juergen Trittin, a Deutsche Welle, antes de remarcar que cualquier incremento en la producción podría suponer un problema para los países más pobres.