25 años del genocidio de Ruanda: 100 días de masacre y odio que hoy buscan perdón

No surgió, nos explica la filóloga Pilar Úcar , una de las autoras del libro ‘Ruanda se reconcilia. Historias de paz y de perdón’ , “por generación espontánea”. “Se venía gestando desde hacía décadas por los abusos del Gobierno en aquel entonces; por un incidente aéreo, también, que provocó la muerte del alto mandatario (el hutu Juvénal Habyarimana ); así como por la rivalidad existente entre hutus y tutsis , creyéndose unos superiores a otros”, explica, dando cuenta del amplio contexto que hay detrás de cómo se desencadenó el conflicto a lo largo del tiempo hasta llegar al genocidio. Y no acabó ahí, en esos 100 días de masacre. “Luego los disturbios fueron continuando entre tres y cinco años más, quizás de manera más esporádica”, siendo igualmente “ muy sangrientos ”.

Los medios y su papel clave en el mensaje del odio

Hoy, en ese presente que 25 años después del genocidio iniciado el 7 de abril de 1994 lucha por cicatrizar las heridas provocadas a machetazos en el corazón de Ruanda, ese “obedecía órdenes” está presente también en el discurso del perdón . En el de aquellos que luchan por empezar de nuevo ; por un país de paz y no de odio ; por un país en el que todos sean ruandeses y en el que, en un ejercicio tan complejo como generoso, víctima y verdugo sepan perdonarse . “El perdón como un derecho, pero no como una obligación. Porque si además de víctima tengo que perdonar, ya es pedir demasiado”, explica Pilar Úcar, ahondando precisamente en el núcleo del libro ‘Ruanda se reconcilia. Historias de paz y de perdón’, entre cuyos autores también se encuentran , Mária Prieto Ursúa, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, Ángela Ordóñez Carbaño, psicóloga general sanitaria y máster en Terapia Familiar Sistémica; y José García de Castro Valdés, profesor de Teología, también de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.

¿Cómo se puede perdonar algo así?

"A lo pasado, recordado, pero con una página medio vuelta"

“La situación actual es que a las nuevas generaciones no se les puede negar lo que pasó. Es una página de la historia que no se puede pasar del todo. Es decir, a lo pasado pisado, no. A lo pasado, recordado, pero con una página medio vuelta. Es decir, actualmente las generaciones tienen que vivir con esa memoria, con ese recuerdo, pero tienen que vivir preparadas para convivir. No son hutus ni tutsis, son ruandeses. Son habitantes de un país que sigue en marcha, que ha puesto en funcionamiento unos mecanismos para avanzar sin olvidar, pero que actualmente tienen que conocer la verdad y compartirla, pero sobre todo convivir: dar la mano al que tienen al lado”, explica la filóloga, quien añade que “lo están haciendo; muy despacio”, pero “por un buen camino”.