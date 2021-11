Una niña de 14 años sufre una brutal paliza de una familia enfurecida, incluida una madre embarazada

La adolescente salió a comer con una amiga al Riverbank Chinese Buffet, en Riverside, cuando supuestamente fue atacada por cinco adultos, dos adolescentes y dos niños , que tenían unos siete años, informa The Sun .

" Trataron de explicar que no estaban hablando de ellos y que en realidad hicieron un cumplid o. La madre de una de las niñas, o al menos una de las mujeres adultas, gritaba 'golpéalas, golpéalas'", señaló al respecto la madre de la joven agredida.

La adolescente se recupera de las lesiones en casa. "Pensé que estaría bien. Me siento y pienso en ello, me preocuparía volver a salir por mi cuenta", detalló Frankey. "Pensé 'Dios mío, son adultos', pueden lastimarnos. Ahora no recuerdo casi nada", añadió.