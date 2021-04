Muere Michael Collins a los 90 años, el astronauta del Apollo 11 que no caminó sobre la Luna

El destino le tenía reservado el Apolo 11

Collins iba a ser el piloto del módulo de mando de la misión Apolo 8, el primer vuelo tripulado en dar la vuelta a la luna, pero una inesperada intervención quirúrgica en su cuello le dejó fuera de la misión. A pesar de no volar en aquella histórica misión, Collins estaba en la NASA durante le lanzamiento de la Apollo 8 y él fue quien radió la mítica frase a sus compañeros que pasaría a la historia: "Apollo 8. You are Go for TLI. Over." El Apolo 8 estaba en órbita de la Tierra dos horas después del lanzamiento y Collins les daba la instrucción para que se impulsaran hacia la Luna para convertirse en los primeros seres humanos en abandonar la gravedad terrestre y rodear el satélite, en lo que el propio Collins bautizó como "el corte del cordón umbilical".