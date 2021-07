Nuevo revés para Meghan Markle: muere su tío paterno Michael a los 82 años

Nuevo revés para Meghan Markle tras conocerse el fallecimiento esta semana de su tío paterno Michael a los 82 años , tal y como informa 'The Sun'. El hombre, que residía en Oregón y mantenía una buena relación con la duquesa de Sussex, ha muerto después de una larga lucha contra el Parkinson y varas caídas en los últimos años.

El tío Mike, que había sido diplomático de profesión, "era un anciano encantador, gentil y de voz suave . Siempre estaba feliz de que le preguntaran sobre Meghan, pero cada vez que hablaba con alguien, principalmente quería hablar sobre su difunta esposa, a la que amaba mucho", según las fuentes consultadas por 'The Sun'.

Después del fallecimiento de su esposa, Mike Markle se mudó de su casa en Oregón para estar más cerca de su hija. Allí, a pesar de su enfermedad, Markle logró mantener su independencia mientras vivía en una comunidad de remolques , dijo una fuente a The Sun. Mike estaba "muy orgulloso" de Meghan, según esas fuentes, y deseaba tener la oportunidad de conocer a Harry , algo que no pudo concretar nunca.

"Era bastante conocido en su comunidad por ser el tío de Meghan, y siempre se detenía a charlar para decir lo orgulloso que estaba de ella, aunque no solía estar de acuerdo con cómo hacía las cosas . Por lo general, se reía entre dientes y decía: '¡Pero supongo que no todos los días tienes un príncipe en la familia!", publicó este diario citando a fuentes cercanas al anciano.

Sin embargo, en los últimos años, Mike, como su hermano Thomas, dijo que se había distanciado de Meghan antes de su boda real con el príncipe Harry. Mike no estaba de acuerdo en cómo Meghan había tratado a su padre. "Su rostro a menudo se ponía un poco oscuro cada vez que se mencionaba eso. No creo que hayan estado en contacto con él hasta el día de su muerte", dijeron las fuentes consultadas por The Sun.