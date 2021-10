Tee Bartlett estuvo pensando durante años que usar dos tampones a la vez cada menstruación era normal . No fue hasta los 16 años que descubrió que había algo distinto en su cuerpo: tenía dos vaginas .

Tee Bartlett, de Hunter Valley, Nueva Gales del Sur, nació con dos vaginas . Hasta que a los 16 años no le dijo a su madre que tenía dos aberturas pensó que todo era normal en su cuerpo.

El tabique vaginal se origina cuando el sistema reproductor femenino no se desarrolla completamente , dejando una pared divisoria de tejido en la vagina.

Al principio, cuenta la joven en declaraciones al diario Daily Mail , la madre le dijo que no había dos hoyos y discutieron mucho. Finalmente, la convenció para ir al médico.

Tee decidió contar lo que le pasaba en redes sociales y muchas otras mujeres le confesaron que sufrían una particularidad parecda. “Lo más loco de publicarlo es la cantidad de chicas que han comentado que tienen problemas similares. Y no se dieron cuenta de que no era normal”.

“Me alegro de no ser la única persona. Honestamente pensé por un tiempo que tal vez era un idiota por no darme cuenta de que no se suponía que tuvieras dos cavidades allí”, sentencia.