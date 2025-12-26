Zelenski anuncia que se reunirá con Donald Trump este domingo en Florida

Volodimir Zelenski ha anunciado que se reunirá con su par estadounidense, Donald Trump, en Florida

Volodímir Zelenski hace público el borrador del plan de paz impulsado por EEUU y abre la puerta a retirar sus tropas de Donetsk

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que se reunirá el domingo con su par estadounidense, Donald Trump, en Florida, unos días después de que revelara el contenido del borrador del plan de paz.

"Será el fin de semana. Creo que el domingo, en Florida, cuando nos reuniremos con el presidente Trump", ha confirmado Zelenski, quien ha señalado que se abordará el contenido del nuevo borrador, incluidas las garantías de seguridad y asuntos económicos, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

En las últimas horas, el portal de noticias Axios ha revelado que el encuentro tendrá lugar el domingo en la mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. El jueves, Zelenski mantuvo una conversación con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del propio Trump. Así, aseguró que su equipo "trabaja sin descanso" para garantizar que el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sea "realista, eficaz y fiable".

Posteriormente, Zelenski afirmó que había sido una conversación telefónica "realmente buena". "Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera", expresó.

Deja en manos de sus socios la celebración de las elecciones

Zelenski ha subrayado que "lo primero es la seguridad", más allá de los mecanismos de las legislativas que se están preparando para poder celebrar elecciones en una situación como la actual, en la que algunos territorios están bajo control de las fuerzas rusas. "Se necesita seguridad", ha remarcado.

"Los socios tienen suficiente poder para obligar a Rusia a acordar las medidas de seguridad adecuadas y una infraestructura segura para la celebración de las elecciones presidenciales de Ucrania o un referéndum, ha señalado Zelenski este viernes en declaraciones a la prensa, según recoge la agencia Ukrinform.

Zelenski también ha recordado que la propuesta de celebrar elecciones en plena guerra corrió a cargo de Estados Unidos, para lo cual ha insistido se necesita no solo voluntad política, sino también medidas de seguridad.

Las conversaciones entre EEUU y Europa

Con respecto a las garantías de seguridad, Zelenski ha destacado que las conversaciones con Estados Unidos y Europa han avanzado bastante en las últimas fechas. "Está prácticamente listo", ha asegurado en relación a la posible firma de un acuerdo con Washington, pero también a tres bandas con países europeos.

Asimismo, ha explicado que uno de los veinte puntos del borrador del plan de paz aborda la posibilidad de realizar un referéndum en caso de que surjan cuestiones delicados que no puedan ser respondidas por una sola persona, incluido el jefe de Estado. "Hay preguntas que sólo el pueblo de Ucrania puede responder", ha dicho.

"Es justo que el destino de Ucrania lo decida el pueblo ucraniano y es lo correcto", ha remarcado Zelenski, quien ha explicado que no han recibido respuesta de Rusia al nuevo borrador, aunque confía en que sea Estados Unidos quien le traslade la opinión de Moscú en la cita que tienen este domingo en Florida.

La capacidad de Ucrania

Esta semana, su principal asesor, Mijailo Podoliak, señaló que la parte ucraniana no cuenta con la capacidad presupuestaria necesaria para correr con los gastos de una convocatoria de elecciones en un momento como el actual. Unas afirmaciones a las que el Kremlin ha respondido este mismo viernes con cierta ironía, afirmando que son conocidos los "trucos" que Ucrania viene utilizando en los últimos años para "conseguir dinero de Occidente".

"Es una práctica habitual", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha optado por no valorar quién ha de financiar qué. "Hasta el momento, no hemos escuchado ninguna declaración de Kiev al respecto", ha zanjado. De acuerdo con la legislación ucraniana, el presidente Zelenski debió de haber convocado elecciones en mayo de 2024. Sin embargo, la ley marcial y la movilización general decretada con motivo de la invasión rusa dos años atrás lo ha impedido.

La cuestión se convirtió en tema habitual de esta guerra después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el primer encuentro que mantuvo con Zelenski tras regresa a la Casa Blanca, le incidiera en esta cuestión, no solo afeándole que no las convocara sino incluso llamándole dictador.

El posible referéndum

En una entrevista posterior con el portal estadounidense Axios, Zelenski ha vuelto a abordar otro hipotético escenario como es la posibilidad de organizar un plebiscito para que sean los ciudadanos ucranianos quienes se pronuncien sobre la posibilidad de aceptar el plan de paz ofertado por Trump. Eso sí, Zelenski ha condicionado que este referéndum, al igual que las posibles elecciones, debe ocurrir bajo férreas garantías de seguridad, como un alto el fuego de 60 días de duración.

"Es el mínimo", ha argumentado el presidente ucraniano, que se ha referido explícitamente al hecho de que este referéndum tratará un punto crucial como es la admisión definitiva de que los de territorios ucranianos permanecerán bajo control de Moscú; un tema "muy difícil". No obstante, el deseo del mandatario es que el plebiscito aborde los 20 puntos del plan de Trump.

En la misma entrevista, Zelenski ha expresado no obstante su optimismo en la reunión que mantendrá con Trump el próximo domingo. La mayoría de los aspectos de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Ucrania ya están definidos y codificados en cinco documentos, ha indicado, aunque podría agregarse un sexto.