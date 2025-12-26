2025, el año en el que la gestión de la DANA arrastró a Carlos Mazón

Carlos Mazón dimitió, convirtiéndose en el segundo presidente de la Generalitat más efímero

Emergencias entrega a la jueza el primer borrador del mensaje Es-Alert del día de la DANA

El 2025 ha sido el año en que Carlos Mazón dimitió como president de la Generalitat 370 días después del desastre de la DANA del 29 de octubre de 2024, catástrofe natural que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia.

Tras lo ocurrido, este año ha estado repleto de una constante exigencia social y política, reclamando la marcha de quien no estuvo al frente de la emergencia en las horas más críticas de la tragedia.

La esperada dimisión de Carlos Mazón

El 3 de noviembre y con un "ya no puedo más" anunció el 3 de noviembre su renuncia, convirtiéndose en el segundo president de la Generalitat más efímero, habiendo estado 27 meses ha durado su mandato. A pesar de la renuncia al cargo, Mazón sigue siendo diputado autonómico y presidente del PPCV y se ha activado ya su Oficina como expresident, que lleva aparejada dos asesores y un conductor.

Mazón dimitió cuatro días después del funeral de Estado celebrado en Valencia al cumplirse el primer año de la catástrofe, donde ante las máximas autoridades del país y el presidente de su partido, las víctimas de la DANA le gritaron "asesino" y "cobarde", evidenciando que ya no podía seguir en el cargo.

Mazón durante la tarde de la DANA

El avance de la investigación de la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal ha permitido saber, tras distintas versiones, gran parte de lo que Mazón hizo la tarde de la tragedia: comió en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana durante casi cuatro horas y llegó al Centro de Emergencias a las 20:28 horas, cuando ya se habían producido la mayoría de las muertes.

Quedan aún 37 minutos en blanco sobre la actuación de Mazón que, de las 18:57 a las 19:34 horas, respondió "cojonudo" al mensaje de preocupación por la situación del barranco del Poyo que le envió la entonces consellera de Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, y no le contestó cuando a las 14:11 esta le escribió: "la cosa se complica en Utiel".

También se han conocido recientemente los mensajes del entonces jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, con Pradas, a la que le dijo "de confinar nada" antes del Es-Alert que se mandó a las 20:11 horas, un mensaje "tardío" y de contenido "erróneo" según la jueza, que ha insistido en sus autos en la "inactividad patente" de la Generalitat.

De la dimisión a la prisión

La movilización social contra Mazón ha sido constante en el año transcurrido desde la Dana: solo 48 horas después de las inundaciones, con las calles llenas de fango, varias entidades sociales y sindicales convocaron una manifestación con el lema 'Mazón dimisión', que el 9 de noviembre de 2024 reunió en Valencia a 130.000 personas.

La protesta volvió a salir a la calle cada mes bajo la misma consigna, con el apoyo de más de 200 entidades y la incorporación de las principales asociaciones de víctimas, constituidas tras la pancarta de cabecera con la imagen de Mazón cabeza abajo.

Una vez dimitido el president, que no llegó a reunirse con las principales asociaciones de víctimas, el lema ha cambiado a 'Mazón a prisión', con la reclamación de que acepte las invitaciones de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que no le puede imputar al ser aforado, y acuda voluntariamente a declarar.

El futuro de Mazón

Tras un año de abucheos en sus actos públicos, reclamaciones de la oposición de que convocara elecciones y un amplio rechazo en las encuestas, Mazón anunció su adiós en una comparecencia en la que volvió a acusar a las agencias estatales de falta de información sobre la DANA y, días después, acudió a las comisiones de investigación de Les Corts y el Congreso.

Vox, partido que le aprobó a Mazón a mediados de este año nuevos presupuestos, volvió a ser determinante para elegir a su sustituto al frente de la Generalitat: su mano derecha en el partido y en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, cuyas primeras palabras fueron pedir perdón a las víctimas y, en sus primeras visitas, ha acudido a pueblos de la DANA.

Queda pendiente qué pasará ahora con Mazón, quien de momento mantiene su escaño en el grupo popular de Les Corts, ahora en la última fila, y cuyo relevo como presidente del PPCV se espera que se resuelva antes de Navidades, mientras el expresidente Francisco Camps hace campaña para ser su nuevo líder y próximo candidato a la Generalitat.