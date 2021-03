Una profecía de Nostradamus predice que la muerte de la reina Isabel II acabará con la familia real británica

En las obras escritas de Nostradamus, 'Century 8 Quatrain 97', habló de "grandes poderes" cambiando y un "Reino que no crece más". Una publicación compartida en el foro de conspiración 'Above Top Secret' recoge: "Al final de la guerra, las grandes potencias cambian. Cerca de la costa nacen tres hermosos niños. Arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad. Cambiarán el reino y no lo verán crecer más".