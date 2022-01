Novak Djokovic dice haber cometido “errores humanos” al presentar su documentación para entrar a Australia

Novak Djokovic ha publicado en su cuenta en redes sociales un comunicado admitiendo que lo que hizo no fue correcto. El tenista, conocido por ser un negacionista de las vacunas, culpa a su manager del "error" en la documentación presentada al departamento de inmigración de Australia.

Djokovic ha hablado este miércoles en las redes aunque había anticipado que prefería no hacer ningún tipo de declaración hasta que todo el proceso se resolviera. El jugador se propuso aclarar todas las actividades en las que participó los días inmediatamente posteriores al 16 de diciembre, fecha en que, según la documentación aportada por sus abogados, dio positivo por covid en una prueba PCR.

El propio Djokovic en Instagram cuenta que el día 14 de diciembre estuvo en Belgrado en un partido de baloncesto y después de enteró que alguien de los presentes había dado positivo. Aunque no tenía síntomas, dice, se realizó una prueba de antígenos el día 16 y dio negativo. “Por precaución también me hice una PCR el mismo día”. Sin esperar el resultado de la PCR, el día 17 participó en otra actividad con imágenes colgadas en sus cuentas en redes, en las que se ve rodeado de niños y sin mascarilla- aunque -según asegura se había hecho un test de antígeno con resultado negativo. “Era asintomático y no recibí la notificación del positivo de la PCR hasta el final de ese evento”, se justifica el tenista, consciente de que se juega la expulsión de Australia.