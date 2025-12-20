¿Habrá que usar chaleco reflectante cuando entre en vigor la baliza V16?

Cómo detectar que una baliza V16 cumple con la normativa, según un experto: "Es recomendable seguir tres pasos muy sencillos"

Es la pregunta que se hacen muchos usuarios con la llegada el 1 de enero de 2026 de la obligatoriedad del uso de la baliza V16. Una de las razones del cambio de los triángulos por este nuevo dispositivo es evitar que el conductor tenga que salir del coche en caso de avería.

Si tenemos una avería pero podemos continuar la marcha, debemos abandonar lo antes posible los carriles de circulación y dirigirnos hacia la primera salida disponible utilizando el arcén derecho. Si no es posible, nos detendremos en el arcén derecho o en el lugar donde menos molestemos.

El siguiente paso será encender la V16 conectada y colocarla en el techo o zona visible del vehículo donde alcance nuestra mano. No olvidemos activar las luces de emergencia. Acto seguido, valoramos si es seguro salir del vehículo a una zona fuera de peligro sin transitar por la calzada.

Pero ojo, si no lo vemos claro, es preferible quedarnos dentro del vehículo con el cinturón de seguridad abrochado hasta que las condiciones permitan salir.

Hay que tener en cuenta que el chaleco reflectante será imprescindible en el caso de que se produzca un Incendio del vehículo ya que si el coche empieza a echar humo o se detecta fuego, la evacuación debe ser inmediata.

También será vital cuando el vehículo tenga que ser estacionado en una ubicación peligrosa como un cambio de rasante, una curva ciega o en medio de la calzada tras un accidente grave.

Y hay otra razón importante. En el caso de que un conductor tenga un malestar o mareos y necesiten salir del coche o buscar una zona segura fuera del mismo.

Multa de 200 euros si no llevamos chaleco reflectante

Por lo tanto, en el caso de que sea necesario salir tendremos que hacer uso del chaleco reflectante. Aunque la DGT no ha concretado nada al respecto, no llevar el chaleco reflectante sigue provocando una multa de 200 euros. Se considera una infracción grave no llevarlo.

Este chaleco es, generalmente amarillo, aunque también puede ser de color naranja y, menos frecuente, rojo. Tiene que llevar dos bandas horizontales reflectantes con 5 centímetros de altura, como mínimo, y estar certificado según la Normativa Europea (EN-471). Además, los chalecos reflectantes deberían ir siempre dentro del vehículo. Es un error llevarlos en el maletero ya que se multará bajar del coche sin él puesto aunque vayas a cogerlo al maletero.

El Reglamento General de Circulación señala en su artículo 118 que: “los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas.

La DGT deja claro que "el uso de un chaleco reflectante de alta visibilidad es obligatorio cuando se salga del vehículo y se ocupe la calzada o el arcén de las vías interurbanas”.

Otro elemento recomendable llevar más de un chaleco. Por si acaso. Puedes llevar viajeros a bordo y si tienes un incidente con tus hijos en el coche con la familia o hijo, éstos deberán permanecer en el interior del vehículo si no disponen de un chaleco.