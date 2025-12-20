Hay 2025 más allá de Rosalía: los artistas que marcaron la lista musical de un año de renovación

El álbum 'Lux' llegó a finales de 2025 y consiguió acabar en lo más alto de las listas globales

Numerosos artistas han destacado a lo largo del año, protagonizando momentos inolvidables para el mundo de la música

Este 2025 podría haber tenido muchos protagonistas musicales posibles en España, con Bad Bunny a la cabeza, de no ser por el éxtasis místico en el que sumió al país entero, ya en el tramo final del año, casi por sorpresa, el cuarto disco de estudio de Rosalía, 'Lux', un fenómeno fuera y dentro de sus fronteras.

A todas sus conquistas previas en términos de composición e interpretación, la catalana sumó en este caso la fuerza de la música clásica para gestar un álbum que habla de decepción, pero sobre todo de reconexión y transformación personal, con muchas santas empoderadas de la historia como inspiración y en 13 idiomas diferentes.

El público y la crítica se rinden ante 'Lux'

Si su irrupción en plena Gran Vía de Madrid generó titulares, y hasta una investigación, por si debía incurrir en multa, tras el estreno del disco parecía no haber nadie que no hablara del disco desde la admiración, de Pedro Sánchez a Madonna.

La aupó el público, tanto en España, donde lleva cinco semanas inamovible del número 1, inasequible a los nuevos discos de Pablo Alborán o Alejandro Sanz, como fuera, donde se coloca en los primeros puestos de las listas de globales de Spotify e incluso en mercados tan complejos como el británico, donde llegó más alto que ningún otro español, al puesto número 4, igual que en EE.UU. o Italia.

También lo hizo la crítica, que se ha rendido a 'Lux', apareciendo como el segundo mejor disco del año para la revista estadounidense Billboard y el tercero para Rolling Stone, mientras 'Berghain' fue para el diario británico 'The Guardian' la mejor canción que ha visto la luz en 2025 en el mundo.

Si su gira prevista para 2026 ha sido un pequeño terremoto en ventas en los últimos días, no puede olvidarse tampoco lo que sucedió con la taquilla del puertorriqueño Bad Bunny, que vendió diez estadios en España para el próximo año con facilidad pasmosa y provocó hasta una denuncia de la OCU contra Ticketmaster.

Artistas que han marcado este 2025

Porque otro fenómeno indudable en el mundo ha sido el disco de Bad Bunny 'Debí tirar más fotos', la reivindicación de sus raíces musicales convertida en un alegato contra la gentrificación de su país y la migración forzosa que provoca. España no fue ajena a su efecto y el conejo malo ha sido otro año más el artista de mayor éxito comercial, tanto con el disco, seis veces platino, como en reproducciones en Spotify.

No ha sido el único en saborear las mieles de llenar un estadio. En este año, varios artistas españoles han probado y aprobado esa gesta, con el hip hop de Dellafuente entre ellos y dos solistas femeninas, algo que no era tan común. Aitana y Lola Índigo vieron además cerrarse al fin la larga crisis abierta por la imposibilidad de celebrar más eventos musicales en el reformado Santiago Bernabéu.

Hubo otra exalumna de 'Operación Triunfo 2017' que encandiló al país. Fue Amaia, que se hizo con cuatro galardones en los II Premios de la Academia de la Música de España, entre ellos, "compositora del año" y "canción del año" por 'Tengo un pensamiento', en una gran noche para otras mujeres como Valeria Castro, Nathy Peluso o una emocionadísima Rozalén, "artista del año". "Yo pensaba que ya había pasado mi momento", reconoció muy sorprendida y entre lágrimas.

Se confirmó por fin un secreto a voces: el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, 18 años después de su partida y transcurrido uno del comunicado con el que Leire Martínez quedaba fuera del grupo, tiempo en el que esta artista dio su réplica con el tema 'Mi nombre' y comenzó a construir su carrera en solitario.

Otra mujer que dio que hablar fue Melody, tanto por su victoria en Benidorm Fest 2025 como por su espantada de la prensa después de su antepenúltimo puesto en Eurovisión. Pero si por algo destacó este festival fue por apuntalar los recelos de RTVE contra la presencia de Israel, pidiendo "paz y justicia para Palestina" en un mensaje previo a la final que ganó fuerza con los meses. Y así, por primera vez desde 1961, esta vez será España la que no esté en 2026.

Que ha sido un año con muchos nombres femeninos a la cabeza lo demostraron más hechos, por ejemplo el revolucionario Primavera Sound, por primera vez con tres mujeres como cabezas de cartel Charlie XCX, Sabrina Carpenter y Chappell Roan y la entusiasta respuesta del público a ello, en un año de festivales marcado por la polémica a causa del fondo de inversiones proisraelí KKR, dueño de muchos de ellos, como el Sónar, probablemente el más afectado.

Unos vuelven y otros se van

Hubo retornos gloriosos a los escenarios tras algunos años de ausencia, como Fito & Fitipaldis o Dani Martín, y una despedida en mayúsculas, la de Joaquín Sabina, no así Raphael, que solo unos meses después de su susto médico se aferró de nuevo al micrófono.

De negro se tiñó la música para decir adiós a Manolo de la Calva, la "sonrisa del Dúo Dinámico", que configuró las bases del pop nacional en lo estético, lo musical y lo empresarial, pero también en el rock con dos inesperadas muertes consecutivas, la de Jorge Martínez, de Ilegales, y la de Robe Iniesta, el poeta a ras de suelo que fue el alma de Extremoduro y que subirá a los cielos como uno de los mejores compositores de la música española.