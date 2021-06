Reino Unido contabiliza 16.000 casos sospechosos de reinfección covid, pero recalca que es muy raro que suceda

El Departamento de Salud Pública de Inglaterra (PHE) cifra en 16.371 los casos "posibles" de reinfección covid

Los casos de reinfección que han podido ser confirmados, no obstante, son solo 53

Los expertos, ante todo, puntualizan: "Los datos actualmente sugieren que la tasa de reinfección por covid es baja"

Reino Unido se encuentra experimentando una tendencia al alza en los nuevos casos de coronavirus detectados. Este jueves, se han contabilizado 11.007 contagios más, mientras se han confirmado también 19 decesos, lo que sitúa las cifras totales en 600.623 personas contagiadas y 127.945 fallecidos en el país desde el inicio de la pandemia.

El empeoramiento de la situación epidemiológica se achaca a la variante Delta, conocida anteriormente como variante india, y entre tanto Boris Johnson, precavido, anunció que el final de la desescalada que estaba viviendo Inglaterra se retrasa al 19 de julio.

Todo ello se produce cuando más de 42,2 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19, lo que equivale a aproximadamente un 80,1% de la población, mientras son 30,6 millones los que han recibido la pauta completa, es decir, un 58,2% de la población.

El impacto positivo de la vacuna, en todo caso, es evidente, y lo constatan también los datos de otros países, como España, que ya ha conseguido bajar de los 100 casos por 100.000 habitantes en la incidencia acumulada a 14 días; pero lo cierto es que el coronavirus sigue circulando y, más allá de la vacuna, no hay que olvidar la prevención.

Así lo quiere recalcar el Departamento de Salud Pública de Inglaterra, quien recuerda que no se ha de caer en la relajación.

16.000 casos sospechosos de reinfección

Además, hoy uno de los titulares que se leen en la prensa británica, –tal como recoge Daily Mail–, es que precisamente Salud Pública de Inglaterra (PHE, por sus siglas en inglés), cifra en unos 16.000 los casos considerados como “posibles” o “probables” de reinfección; un dato que, no obstante, ha de interpretarse con mucha cautela, dado que solo se trata de ‘sospechas’ y no de confirmaciones.

De hecho, concretamente, los científicos solo habrían confirmado completamente 53 casos de reinfección, pese a que las autoridades sanitarias hayan situado 16.371 como “posibles”.

No obstante, los expertos llaman a no caer en este punto en el alarmismo, aunque tampoco en la complacencia: “La tasa de reinfección por covid es baja, pero es importante que no nos volvamos complacientes con esto”, ha dicho la doctora Susan Hopkins, jefa de enfermedades infecciosas del Departamento de Salud Pública de Inglaterra, en declaraciones recogidas por Daily Mail.

En total, de hecho, el informe del PHE refiere que la probabilidad de infectarse dos veces en Reino Unido es extremadamente rara, con un máximo del 0,3% en las personas que alguna vez han dado positivo.

Las variantes y el escape inmunitario

Teóricamente, como apunta Daily Mail, las nuevas variantes del virus podrían llegar a aumentar la probabilidad de reinfección si la inmunidad de infecciones pasadas o las vacunas funciona peor contra ellas; si se produce algún tipo de escape inmunitario. Sin embargo, por ahora esto no parece estar produciéndose en gran grado.

Remitiéndonos a las palabras de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, durante su última comparecencia, realizada el pasado lunes, por ahora no hay razones para la alarma con la variante Delta, señalada por este alza en el número de contagios en Reino Unido:

“La variante delta, la 617.2 es una variante que está ocupando poco a poco el espacio en Reino Unido, pero no está incrementando sustancialmente la incidencia en la mayor parte del territorio. Ha habido 4 zonas concretas donde ha habido incremento importante de transmisión que ha afectado a media nacional”. “Todavía no está generando un problema importante. Los datos de Reino Unido no indican un crecimiento excesivo de la transmisión (a nivel global). Los datos recibidos no señalarían un escape a la inmunidad importante”, dijo Simón, aunque llamó a permanecer vigilantes: “Tenemos que tratar de controlarla mientras se pueda, pero tenemos que ubicarla en el espacio que le corresponde en las variantes de interés”, destacó.

"La tasa de reinfección por covid es baja"

Por su parte, la doctora Hopkins, en la misma línea no dispara la preocupación, pero insiste en la importancia de recibir la pauta completa de la vacuna y reducir las posibilidades de contagio tanto como sea posible:

“Es comprensible que la gente esté preocupada por si puede contraer la covid más de una vez. Si bien sabemos que las personas pueden contraer un virus más de una vez, los datos actualmente sugieren que la tasa de reinfección por covid es baja”, dice, puntualizando: “Sin embargo, es importante que no nos volvamos complaciente con esto y es vital tener ambas dosis de la vacuna y seguir las instrucciones en todo momento para reducir la posibilidad de cualquier infección”.