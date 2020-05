Shi Zhengli, la ‘mujer batman’, asegura que el coronavirus es “solo la punta del iceberg”

Pide mayor cooperación internacional

Desconfianza hacia China por el virus

Donald Trump durante una rueda de prensa recordó que el virus "vino de China, lo queramos o no". "Ha llegado a todo el mundo, pero no ha afectado mucho a China. Pararon la llegada de aviones hacia China, pero no pararon la salida de sus aviones y el tráfico hacia el resto del mundo, incluido Estados Unidos y Europa. Y Europa está diezmada. Y mira lo que ha pasado en todo el mundo, 186 países", ha argumentado.



Tanto el presidente Trump como su secretario de Estado Mike Pompeo han sugerido que COVID-19 está vinculado al laboratorio de Wuhan. Las acusaciones han sido rechazadas en Beijing, al igual que Shi.



La viróloga ha dicho que las características de los virus con los que ha trabajado no coinciden con la genética del virus que se está propagando actualmente en los seres humanos de todo el mundo.