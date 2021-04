Un teniente negro del Ejército de EEUU, amenazado y rociado con gas pimienta por unos policías

Caron Nazario , un teniente del Ejército de Estados Unidos de 27 años, ha demandado a dos agentes de la Policía de Windsor (Virginia) por haberle rociado con gas pimienta en la cara y haberle amenazado durante una parada de tráfico, según informa 'The New York Times'.

El incidente tuvo lugar el 5 de diciembre de 2020. Nazario se dirigía en su todoterreno hacia la ciudad de Petersburg cuando vio que desde atrás un coche patrulla le hacía señales con las luces para que se detuviera. Como no quería parar en un lugar oscuro, Nazario, que es negro y latino , siguió conduciendo hasta que un kilómetro y medio más adelante encontró un lugar iluminado en el aparcamiento de una gasolinera.

Segundos después, Gutierrez rocía con gas pimienta la cara de Nazario, mientras este permanece sentado con las manos arriba y tosiendo por culpa del espray, y les pide que comprueben que su perro, que estaba en la parte trasera del vehículo, no se está asfixiando por culpa del gas pimienta.

El militar pregunta repetidamente por qué le han obligado a detenerse, a lo que los agentes le responden que el motivo era que no tiene la matrícula en regla . Nazario explica que había comprado el auto hacía poco y que aún está esperando la placa. Posteriormente lo esposan. Cuando llegan los médicos, el otro oficial, Daniel Crocker, se acerca al teniente y le culpa de lo sucedido.

"Lo que hubiera sido una parada de tráfico de dos minutos se convirtió en todo esto", dice el policía, que agrega: "No quiero lastimarte y sé que tú no quieres lastimarme". Por su parte, Nazario explica que antes en situaciones similares se detenía en áreas bien iluminadas y nunca había tenido ningún problema. "Nunca me había pasado que al mirar por la ventanilla viera inmediatamente armas apuntándome", dice.