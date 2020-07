Trump rechaza las recomendaciones sanitarias para reabrir los colegios mientras la pandemia continúa sin límites

El mensaje del mandatario ha llegado minutos después de que amenazara, en otro 'tuit', con recortar los fondos federales a los centros educativos que no abran físicamente. "Los demócratas piensan que sería políticamente malo para ellos si las escuelas de Estados Unidos abren antes de las elecciones de noviembre, pero es importante para los niños y las familias", ha escrito, una idea que ya ha esgrimido en el pasado.