El vídeo en el que la policía de Filadelfia mata a un joven negro con discapacidad verá la luz tras las elecciones de EEUU

Los mandos policiales han defendido que los agentes pidieron en más de una veintena de ocasiones que bajara el arma a Wallace y dispararon siguiendo el protocolo. Esta versión no ha sido discutida por la familia que ha pedido que no se juzgue por homicidio a los agentes, ya que consideran que quien ha fallado es la ciudad por no proveer a estos de herramientas necesarias para tratar con personas con enfermedades mentales.