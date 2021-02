El presidente de Tokio 2020 rechaza dimitir por decir que las mujeres hablan mucho en las reuniones

La presión de las críticas ha forzado a Mori a pedir disculpas por sus desafortunados comentarios y se mostró "profundamente arrepentido" tras reconocer que sus comentarios habían sido "inapropiados" y contradecían el espíritu olímpico, según ha publicado The Guardian. No obstante, aclaró: “No estoy pensando en renunciar. He trabajado duro y me he dedicado a ayudar [los Juegos Olímpicos de Tokio] durante siete años. No me retiraré ".