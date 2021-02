Aglomeraciones sin respetar las medidas de seguridad en el centro de Barcelona: "No podías ni andar"

El grado de concienciación que se tiene sobre la pandemia y las medidas de seguridad que hay que llevar a cabo para evitar una cuarta ola, desgraciadamente, no esta generalizado. Todavía se siguen celebrando las fiestas ilegales y los grupos siguen aglomerándose en espacios públicos. Actitudes irresponsables e incomprensibles que se suceden cada fin de semana en toda España.

Cuesta creer que las imágenes que ha grabado 'Informativos Telecinco' sean de esta misma tarde porque no se ve ni una mascarilla. Unas 200 personas se aglomeran en el barrio de El Born de Barcelona. No guardan la distancia de seguridad, no llevan mascarilla y muchos comparten besos y abrazos.