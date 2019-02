Rivera y Casado convocan una manifestación para el domingo en defensa de la Constitución

telecinco.es

Albert Rivera y Pablo Casado han convocado una manifestación este domingo para pararle los pies en la calle a un Sánchez que ha escuchado de la boca de sus rivales calificativos como no se recordaban en España. "Felón, mentiroso, incapaz, traidor...", se le ha llamado en escasos minutos. Casado, durísimo, no descarta hablar con todos los partidos para avanzar en una moción de censura que el líder de C's no va a apoyar porque los números no dan.

Albert Rivera y Pablo Casado han decidido contestar al relator del Gobierno y lo que ellos consideran que es una traición al país, convocando a la gente a la calle el próximo domingo. Más concreto ha sido Casado que ha hablado de Madrid como centro de las protestas. Una reacción airada la de los partidos constitucionalistas ante lo que consideran que es una traición por parte del presidente del Gobierno que ha apostado, en palabras de Rivera, por "la mesa de la vergüenza". Los independentistas siguen diciendo que la distancia con el Gobierno para aprobar el presupuesto es muy alta.

La reacción de los partidos de la oposición al relator del Gobierno ha sido más que dura. Se han escuchado calificativos como felón, traidor, incapaz, mentiroso... más de la boca de Casado ante un Rivera más comedido.

Casado, desatado, ha calificado el gobierno como ínfimo, con una política internacional errática y todo un desastre económico. Duro, ha dejado claro que no tiene nada con lo que hablar con este PSOE. Ha hecho más, ha pedido a los barones del PSOE que den un pase al frente porque le consta que hay una parte del PSOE que no entiende lo que está haciendo un Gobierno con poco más de 80 diputados. Casado ha ido a más y ha preguntado: ¿Quién se cree Sánchez? ¿Quién se cree que es para llevar a todo un país al abismo? Hay que pararle, ha instado Casado, que ha llegado a decir que hay que levantarse contra él.

"No se puede vender España a cambio de un plato de lentejas por seguir en Moncloa", ha declarado Casado que ve a Sánchez "deslegitimado" para seguir al frente del Gobierno de España. "Ya lo único que nos queda es apelar a la conciencia cabal y sensata de la población española", ha resaltado el líder del PP, que ha calificado de "lamentables" e "insulto a la inteligencia" las explicaciones de la vicepresidenta Carmen Calvo.

Rivera, más templado

Rivera, más templado, también ha convocado una manifestación para pararle los pies en la calle a Sánchez (no se sabe si será la misma que la que ha convocado minutos después Casado), "para unir a todos los españoles y para no vender el país", y ha pedido una respuesta cívica en las calles para que no se ponga en marcha la "mesa de la vergüenza".

Casado no descarta para trabajar por una moción de censura que ahora mismo no tiene los números para ganar, "y nosotros no somos Podemos, si presentamos una moción es para ganarla". Quiere Casado también liderar el bloque constitucionalista, como lo desea Rivera que ha pedido hoy, sin embargo, ir más allá de las siglas ante el peligro que suponen los independentistas y el presidente del Gobierno.

Albert Rivera ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haberse plegado al "chantaje" de los independentistas catalanes al aceptar crear un foro de partidos para negociar el futuro de Cataluña e introducir la figura de un fedatario o mediador y ha exigido su comparecencia en el Congreso para que dé cuenta de sus planes en esta materia. Además, ha exigido explicaciones a Sánchez en un Pleno monográfico porque considera que, con el nuevo paso dado por el Gobierno, la legislatura ha pasado de estar "agotada" a ser incluso "peligrosa" porque el jefe del Ejecutivo "está dispuesto a cualquier cosa para tener Presupuestos o estar un cuarto de hora más en La Moncloa".

"Es peligroso que quien ha dado un golpe de Estado marque el camino de la nación española. No podemos vender la soberanía nacional ni crear marcos paralelos a las institucionales; la Constitución es el único marco legal en el que se puede hablar y el único lugar para hacerlo es el Congreso y el Senado", ha recalcado.

Las 21 demandas de Torra son basura

El líder del partido naranja cree que el presidente "se ha tragado entero el argumentario de los separatistas", ha "humillado a España" y tendría que haber aplicado el artículo 155 de la Constitución el pasado mes de diciembre en cuanto el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le entregó un documento con 21 demandas, que ha tachado de "basura". Preguntado sobre si cree que la comisión del Congreso que estudia la modernización del Estado autonómico podría ser el marco adecuado para hablar sobre Cataluña, Rivera ha recordado que esa comisión nació ya sin la participación de los partidos separatistas. Tras la salida de Ciudadanos de este órgano ya sólo están representados el PP, el PSOE y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

En todo caso, ha querido dejar claro de antemano que Cs no acudirá "nunca" a ningún foro parlamentario para hablar de los "privilegios" de las formaciones soberanistas porque su partido no acepta que se abra el debate "paralelo" sobre Cataluña que han planteado "unos señores que han dado un golpe".

"España es un Estado autonómico y no una nación de naciones", ha subrayado el líder de la formación naranja, destacando que el Senado tiene espacios para debatir sobre los asuntos territoriales que afectan a las diferentes comunidades y no para hablar sólo del "relato mentiroso" de los separatistas que el presidente, a su juicio, se está "tragando". "Los españoles estamos cansados de esta humillación permanente", ha denunciado. Como lo están, a su juicio, algunas voces en el PSOE, como el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, o la exportavoz socialista Soraya Rodríguez, con la deriva a la que está llevando Sánchez al partido.

"El sanchismo se ha apoderado del PSOE y tiene perplejos a muchos socialistas y no me extraña", ha comentado teniendo en cuenta, ha añadido, que su líder ha dejado la Constitución "al margen", ha aceptado que el Congreso y el Senado no son un lugar para debatir sobre Cataluña y ha dicho sí a los 21 puntos planteados por el presidente de esa comunidad, Quim Torra.