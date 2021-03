La entrevista a Ángel Gabilondo con Pedro Piqueras en Informativos Telecinco, íntegra

Gabilondo defiende dejar las acusaciones y centrarse en los problemas y las personas en situación de vulnerabilidad

"La controversia, cuando es pura confrontación, no conduce a nada bueno"

Critica la gestión de Ayuso: "Estoy en contra de la política que se ha hecho en Madrid"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha sido entrevistado por Pedro Piqueras en Informativos Telecinco, donde ha analizado la situación actual ante las elecciones autonómicas anticipadas del 4 de mayo dejando claro que no va a entrar en la tensión, la polarización y la batalla cruzada de acusaciones entre candidatos.

Rehuyendo de la polémica y dejando claro que "la controversia cuando es pura confrontación no conduce a nada bueno para la sociedad", el socialista ha reivindicado que pretende precisamente representar a "quienes dicen que eso no puede ser".

"Me opongo frente a esta confrontación. La mayoría de los ciudadanos no la quieren y hay que abrir espacio para que paremos esta confrontación”, ha recalcado, incidiendo en que, frente a quienes le critican por considerar que se pone 'de perfil', su trabajo se centra en buscar cómo resolver los problemas de los madrileños en plena pandemia.

“Yo respeto las críticas. Hay otros que piensan otra cosa, que este modo de hacer en política debe ser valorado. Lo que sí pasa es que yo he entendido que había una prioridad y esa prioridad era la lucha contra la pandemia y la situación de vulnerabilidad de muchos madrileños. Yo admito la autocrítica y puedo haberme equivocado. Hemos antepuesto eso y hemos creído que al ser una alternativa de Gobierno lo que teníamos que hacer era ayudar y colaborar a resolver estos problemas. Puedo decirles que he trabajado, y no quiero salir en defensa de nada. He luchado mucho para afrontar y resolver los problemas de Madrid”, ha dicho.

Durante la entrevista, Gabilondo se ha mostrado crítico con la gestión de la pandemia del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, señalando que a su juicio se han aplicado "medidas laxas" donde ha abundado además la "confusión".

"Creo que no afrontamos con seriedad lo que está ocurriendo. Las medidas que tomamos no son claras, no son estrictas, no son suficientemente firmes. Yo las encuentro laxas, la verdad. Me parece que tomarlas por zonas básicas de salud ha generado alguna confusión. No bastan medidas restrictivas sobre estos asuntos, hay que tomar medidas sociales, económicas. Yo estoy en contra, dicho sea con toda claridad, de la política que se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Me parece que ha sido equivocada”, ha dicho.

Además, ha asegurado que "no hay un plan de vacunación serio en Madrid"

En esta línea, Gabilondo ha dejado claro que "hay mucha vulnerabilidad, personas que están mal y en una situación muy difícil", señalando que "esto tiene que ser una prioridad”.

El ‘no’ a Iglesias: “Busco alianzas para una candidatura progresista y sin extremismos”

Respecto a los posibles pactos para lograr la formación de un hipotético Gobierno, Gabilondo ha vuelto a recalcar que busca “alianzas en votantes de Ciudadanos y Mas Madrid, y del PSOE por supuesto, para hacer una candidatura progresista y sin extremismos”.

Iniste en su 'no' a Iglesias, y argumenta: “No es un asunto de descalificación y menos al vicepresidente del Gobierno. Yo no concibo estas elecciones como una confrontación entre posiciones: que si fascismo, comunismo… Creo que tenemos que aglutinar fuerzas vinculadas claramente a un proyecto que tiene que ver con los problemas de los ciudadanos. En ese sentido es en lo que estoy trabajando. A mí me parece que, por ejemplo, ningún Ayuntamiento tiene que vender vivienda pública a los fondos de inversión. Tiene que estar vinculada siempre a una vivienda social. Esto al cien por cien. Esto me interesa más que si hacemos un debate ideológico. Tenemos que ir a asuntos concretos que preocupan a la ciudadanía. Hay mucha vulnerabilidad. Hay un millón y medio de personas en Madrid que viven con 900 euros o menos. Es imposible”, ha sentenciado.

Además, ante las preguntas de Piqueras, ha precisado: “Claro que hay que luchar contra la extrema derecha. Me pregunta por Pablo Iglesias, pero me parece equivocado su planteamiento. No queremos una posición vinculada a esos extremos; menos vinculado a lo que representa al PP, entregado a la presencia de VOX en su Gobierno”.

Mensaje a Ayuso: "Le pido que no insulte a nadie"