Vuelve esta imagen que creíamos olvidada: atascos, aunque menores, en la Operación Salida

Una Operación Salida anormal. Sí, pero no han vuelto a traer imágenes que parecían olvidadas: los atascos. No tan kilométricos como en otras ocasiones, pero han vuelto a las carreteras en las primeras horas de la tarde de este viernes, en coincidencia con el inicio de la operación especial de tráfico con motivo de la primera salida de las vacaciones de verano. Este año no ha habido pronóstico de cifras, pero sí un mensaje: no nos podemos permitir más muertos.