Brote de covid en la residencia Los Nogales Puerta de Hierro en Madrid: 10 ancianos han muerto

Por disposición de las autoridades sanitarias, el centro todavía no ha iniciado el proceso de vacunación de sus residentes debido a que actualmente aún existen seis casos activos de covid-19 en el centro.

Este viernes, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, informó del fallecimiento de once mayores en la residencia Vigor, situada en el municipio de Becerril de la Sierra, a causa de un brote de coronavirus, posiblemente de cepa británica, así como de dos pacientes en estado crítico en el hospital de Collado Villalba, de un total de cuatro ingresados procedentes de este centro de la sierra madrileña. Sus 48 residentes y 17 trabajadores habían recibido en enero la primera dosis de la vacuna.

Según el portavoz, el hecho de que Los Nogales Puerta de Hierro casi no sufriera la primera ola de la pandemia ha hecho que el nivel de inmunidad fuera bajo y por eso ha habido más casos en esta nueva ola.

Tras la detección de los primeros casos, el centro puso en marcha las siguientes actuaciones: habilitación de dos zonas de seguridad, una para los casos confirmados que no requieren derivación hospitalaria y otra para contactos estrechos; realización continua de test a los residentes y trabajadores; comunicación directa e inmediata con los familiares de los residentes; comunicación y coordinación con las autoridades sociosanitarias y el cierre del centro y suspensión de salidas y visitas.