Compartir







La Lotería de Navidad 2025 ha vuelto a demostrar que, más allá de los grandes premios, su verdadera esencia está en las historias de los premiados. Cada 22 de diciembre, el sorteo se convierte en un retrato coral del país, donde supersticiones, números fetiche y rutinas de toda una vida acaban cruzándose con la suerte de forma inesperada, tal y como se observa en el vídeo.

Décimos compartidos en bares, administraciones de siempre y pequeños pueblos vuelven a ser protagonistas de una jornada marcada por la emoción.

PUEDE INTERESARTE Manoli, la abuela de 88 años que se ha caído en directo en el sorteo de la Lotería de Navidad de Madrid

Un año más, las grandes anécdotas no han estado solo en el Gordo, también en esos otros premios repartidos que esta mañana han transformado la vida de miles de personas.

Trabajadores de Bimba y Lola

Los empleados de la emblemática firma de moda gallega han resultado agraciados con el Segundo Premio del sorteo, que este año ha sido con el número 70.048.

Tal y como ha trascendido, más de 95 millones de euros, de los 247,5 que reparte el segundo, han recaído en la empresa de moda.

Numerosos empleados de la marca con su sede en Vigo han abandonado sus puestos de trabajo para salir a la calle, brindar y celebrar esta buena noticia. La empresa cuenta con 700 trabajadores y la mayoría serían participaciones de 5 y 10 euros.

PUEDE INTERESARTE Los trabajadores de Bimba y Lola, agraciados con el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

Una señora con su casa apuntalada

El tercer premio de la Lotería de Navidad, que ha caído en el 90.693, ha repartido 25 millones en Santa Fe, un barrio muy humilde de Granada. 50 series han sido vendidas directamente desde un supermercado y en la ventanilla de una administración que el año pasado repartió 1,3 millones, también con un tercero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una de las agraciadas ha sido Manuela, que vive en una casa apuntalada, y ahora va a solucionarlo. "Por lo menos me ha tocado para tirar la casa, a ver si me dejan", dice la mujer a Informativos Telecinco entre lágrimas.

Un club de rugbi

Ese mismo tercer premio también ha recaído en la localidad vizcaína de Igorre, que ha repartido unos 15 millones de euros, la mayor parte para el equipo de rugby del municipio.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Mi hija ha empezado este año el rugby no me hacía mucha gracia, pero al final... mira", nos ha contado uno de los padres.

Una agrupación musical

El cuarto premio también ha repartido alegría en España. En concreto en Moraira, Alicante, donde la agrupación musical de Teulada se ha hecho 800 décimos del número 25.508 de la administración El Fortí, un total de 21 millones de euros en el sorteo celebrado este lunes.

La banda se ha desplazado hasta las puertas de la administración de lotería con sus instrumentos para celebrar el premio.