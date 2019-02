Carmen Calvo arremete contra Rajoy y C's para justificar el relator que no se sentará con el Gobierno

telecinco.es

Carmen Calvo ha dejado claro que el Gobierno no se sentará con el relator, que puede ser cualquiera y que hará su trabajo por amor al arte. En una comparecencia que la vicepresidenta consideraba innecesaria porque no había noticia, Calvo ha criticado a Rajoy por no hacer nada a Cataluña, a C's por ser un partido radical y a los compañeros del PSOE que critican por no estar informados. Para aclararnos, pues, Calvo habla de dos mesas. La bilateral entre el Gobierno y la Generalitat y la de partidos en la que habrá un relator. En esa mesa de partidos no estará el Gobierno, pero sí el PSOE. La pregunta es ¿para qué está el Congreso y el Parlament? Calvo cree que es mejor dialogar sin instituciones por delante. No solo eso, ha espetado al resto de partidos a que digan qué se puede hacer para salir de esta situación y ha defendido que el gobierno no va a ser escapista.

"Todo parecía tan normal y tan útil" que Calvo está sorprendida del revuelo. Lo cierto es que Carmen Calvo ha tenido que salir a la palestra. No le ha quedado otra después de la tormenta política provocada por la aparición de la figura del relator, una de las peticiones de los independentistas catalanes. El PP se plantea ya una moción de censura y parte del PSOE se muestra sorprendida e indignada. La vicepresidenta ha querido dejar claro un mensaje: el Gobierno no estará en las reuniones de los partidos con el relator solo en la bilateral y no va a hacer nada fuera de la ley. A partir de ahí ha arremetido contra el resto de partidos que critican sus posturas.

"Entre la herencia que recibimos está una situación en Cataluña enquistada y radicalizada. El voto independentista no llegaba al 10% y ahora está en un 47%" han sido sus primeras palabras tras la tormenta provocada por el relator incluido entren 21 puntos que Torra puso encima de la mesa en Pedralbes, que nunca se tuvieron en cuenta, pero que parece que empiezan a cumplirse.

"Este Gobierno formaba parte de un clamor de este país que insistía en dialogar, hablar, usar la política para reconducir una situación insostenible que no hay que detallar porque ya nos conocemos todos. Es necesario recomponer espacios de diálogo y de encuentro. Calvo ha señalado que el Gobierno siente la responsabilidad de estos problemas y la posibilidad de usar la política para que sus problemas tienen respuesta. El anterior presidente ofreció millones a Cataluña, pero los hechos reales no llegaban", ha justificado Calvo, que ha destacado que la figura del relator hará todo "por amor al arte".

El Gobierno ha criticado que "la comisión bilateral estaba desahuciada con el anterior Gobierno, mientras que este en 8 meses la ha revitalizado". Cree el gobierno que es necesario hablar de las salidas políticas de la situación catalana, algo normal entre gente con sentido común y madurez. "Es necesario que el conjunto de la sociedad catalana piense que lo que ha ocurrido tenga un futuro dentro del orden constitucional". El Gobierno entiende que el diálogo debe ser bilateral, "como hemos hecho hasta ahora", pero hay que pensar en qué salida tiene esta situación.

En Pedralbes, tanto Torra como Sánchez, y los que allí se encontraban, "acordamos un texto breve sobre las circunstancias a trabajar. Ahí hablamos de la seguridad jurídica y del diálogo político". Ocho meses después damos cauce a un clamor mayoritario de la situación catalana por el vacío del Gobierno anterior. En Pedralbes nos convocamos a seguir trabajando en el mes de enero.

Calvo ha destacado que C's ganó de forma brillante las elecciones en Cataluña y poco más hemos sabido. "Siendo un partido nuclear está en un espacio de radicalidad incomprensible". Calvo ha pedido al resto de partidos la misma lealtad que tuvo en PSOE "y no que usen este problema en clave electoral". Calvo ha señalado que no hay nada nuevo en estas reuniones bilaterales. "No hay ninguna novedad hasta lo hecho hasta ahora". Calvo ha señalado que el pluralismo político es un valor superior y que hay que hablar con todos aunque estén alejados de nosotros. Con quien tiene mérito encontrar acuerdos en con el contrario y diferente". Olvida en este sentido Calvo los cordones sanitarios protagonizados por su partido en relación con el PP, (Tinell) y ahora con Vox.

"Las derechas tenían que estar ayudando no comparecen". Cuando somos mayoría los que queremos un Estado con Cataluña dentro. Quien no quiere ayudar entra en una paradoja, porque quieren a Cataluña dentro del Estado español "pero no mueven un solo dedo". El Gobierno no estará en el ámbito de los partidos solo en la bilateralidad. "El soberanismo no tiene la mayoría social en Cataluña" ha reconocido Calvo que ha señalado que en la mesa de partidos el Gobierno no va a estar. En esa mesa estaría la figura de un relator que ayudará al trabajo. Tendrán que hablar distintos partidos y no va a ser fácil. Y no hay más.

Habrá pues una reunión en la bilateral con los secretarios de Estado y una persona que conozca Cataluña como relator. Esa persona establecerá contenidos y fechas para poder trabajar. "Nos parece que esto es razonable, necesario, madura para encontrar una salida y nos sentimos responsables". Las cosas son como son, no seríamos un gobierno digno si fuéramos escapistas como el gobierno anterior.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es una de las voces más críticas contra la nueva digura del "relator" en la mesa de diálogo de Cataluña. García-Page ha confesado "no entender nada" esta mañana a Guadalajara, y a continuación ha anunciado que pedirá al Consejo Territorial del partido socialista que se reúna. "Cuando se habla de España, decidimos todos los españoles", ha sentenciado. Calvo ha achacado esas palabras al desconocimiento porque en la reunión bilateral no habrá relator.