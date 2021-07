¿Qué comunidades autónomas vuelven a imponer el toque de queda?

España vive un aumento de la incidencia del coronavirus disparada que puede arruinar el verano y que está centrada en los jóvenes. Sin vacunarse, y de botellón en botellón han provocado que la incidencia en España escale hasta cotas preocupantes. Los expertos alertan de que el virus también puede llevar a los jóvenes a la UCI y provocarles problemas graves de salud. No solo eso. Pueden contagiar a sus padres y colapsar la atención primaria. El efecto colateral perjudicará a gran parte de la sociedad. Ante el temor a una variante delta que la OMS considera que será en breve predominante en todo el mundo, algunas comunidades autónomas comienzan a aplicar nuevas restricciones para contener la epidemia . La primera en dar el paso, la Comunidad Valenciana , que ha impuesto de nuevo el toque de queda, una medida que ya se contempla en Cataluña, Castilla y León y algunos puntos de Andalucía.

El Govern de Cataluña estudia pedir autorización a la Justicia para decretar el toque de queda nocturno en los municipios con más contagios, tal y como ya ocurre en la Comunitat Valenciana. La medida, que este lunes no estaba sobre la mesa, ha cogido fuerza este martes ante el imparable aumento de positivos.

La Generalitat dispondrá en las próximas horas del informe del gabinete jurídico sobre el toque de queda, y se convocará una reunión extraordinaria de la comisión delegada por la pandemia para decidir si se solicita o no aplicar un confinamiento nocturno. Si el Govern optara por aplicar un toque de queda, requeriría el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja , ha asegurado este martes que tienen "sobre la mesa" el toque de queda nocturno, después de que la Justicia de la Comunidad Valenciana lo haya avalado en algunas ciudades, lo que "allana el camino" para que Cataluña también pueda solicitarlo. Así lo ha sostenido en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, un día después de anunciar que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha encargado a su gabinete jurídico que estudie el aval judicial al toque de queda en la Comunidad Valenciana por si tienen "necesidad de pedirlo" en Cataluña. Según Plaja, el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que dio luz verde al toque de queda entre la 1 y las 6 horas en 32 localidades de dicha comunidad , "ha aplanado el camino del confinamiento nocturno" , aunque no ha detallado si las autoridades catalanas también lo solicitarán. "Está sobre la mesa la posibilidad de pedirlo, pero primero se tienen que aprobar las medidas que ayer hicimos públicas y esperar la valoración del gabinete jurídico", ha indicado.

La Generalitat acordó ayer limitar las reuniones a diez personas y que todas las actividades , como restauración y cultura, acaben como máximo a las 00.30 horas ante la escalada de contagios, aunque el decreto necesita todavía recibir el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que tiene un plazo de tres días para resolver, una vez el ejecutivo le traslade su propuesta. En este sentido, Plaja no ha concretado cuándo entrará en vigor la resolución ni cuánto tiempo se extenderán las restricciones, pero ha apuntado que, "con mucha probabilidad", se implantarán la madrugada del viernes al sábado. Hasta entonces y aunque aún no sean efectivas, ha instado a la ciudadanía a "aplicarlas a nivel individual" y "en la medida de lo posible": "Nos hará bien", ha dicho.

La portavoz ha insistido en que será después de la aprobación de las restricciones por parte de la Justicia catalana y, una vez el Govern disponga del informe jurídico sobre el toque de queda en la Comunidad Valenciana -lo que está previsto para hoy-, cuando decidirán si pedir el confinamiento nocturno para Cataluña. Preguntada sobre por qué no se ha solicitado ya, Plaja ha afirmado que "no es una decisión que pueda tomar unilaterlamente el Govern" ni "de forma improvisada", puesto que requiere de aval judicial, y ha pedido ser "muy cuidadosos" a la hora de tomar una decisión de este tipo que "vulnera derechos fundamentales".

"Hasta ahora no se había dado la circunstancia de tener la necesidad de plantearnos este escenario. Siempre se había dicho que no estaba en nuestras manos poderlo decretar (el toque de queda nocturno) sin un estado de alarma", ha recordado antes de enfatizar que, precisamente por ello, están estudiando el caso valenciano.

La Consejería de Sanidad "no descarta ninguna medida" para frenar la incidencia del coronavirus y los técnicos de Salud Pública estudian "todas y cada una de las decisiones" que otras comunidades autónomas han ido aplicando ante el crecimiento de los contagios en las últimas semanas, como el toque de queda. Así lo ha dicho este martes el vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga, a preguntas de la prensa sobre las nuevas restricciones que aplicará la comunidad, que estaba previsto que Sanidad anunciase este martes pero que finalmente dará a conocer mañana.

"La situación sigue siendo preocupante" porque no se baja de los 200 contagios diarios durante las ultimas semanas, "pero Cantabria sigue en nivel 1 y es probable que ese semáforo no señale ningún municipio o casi ninguno en nivel 3", ha aclarado Zuloaga, después de que Sanidad señalara a finales de la semana pasada que seguramente este martes sí habría municipios en riesgo alto porque se esperaba que la comunidad subiera a nivel 2. También Sanidad anunció que hoy publicaría nuevas restricciones junto a la actualización del 'semáforo Covid', aunque finalmente lo hará mañana porque los técnicos están estudiando cómo actuar.

A preguntas de la prensa sobre cuáles podrían ser esas medidas, Zuloaga ha respondido que "no hay que adelantar escenarios" y que Sanidad aplicará "las que considere oportunas" en base a lo que indiquen los técnicos, que "trabajan 24 horas al día, siete días a la semana" estudiando la situación epidemiológica. Además, haciendo alusión a territorios como la Comunidad Valenciana, donde la Justicia ha avalado el toque de queda, el vicepresidente ha avanzado que, si se considera necesario, Cantabria planteará las medidas jurídicas necesarias para que "la actividad pueda seguir adelante sin que la salud de las personas corra peligro". "Todo lo que se ha hecho hasta ahora se ha hecho para garantizar la salud de las personas", ha resumido, incidiendo en que las decisiones de Sanidad y del Gobierno pretenden reactivar la economía y a su vez que los hospitales "no se colapsen" a causa del virus.

"Estoy seguro que desde la Consejería de Sanidad se tomaran las medidas jurídicas necesarias para tratar de frenar el aumento de la incidencia " con restricciones que lo que pretenden es "adelantar escenarios" y "corregir" la situación para no llegar a tener que tomar decisiones "más drásticas".

Por ello "no se descarta ninguna medida", ya que "lo que hay que hacer es garantizar que la evolución sea favorable" ante una situación en la que los contagios diarios no bajan de 200 y la ocupación hospitalaria "va aumentando paulatinamente". Y aunque es precisamente la ocupación de hospitales y de la unidad de Cuidados Intensivos lo que hace que Cantabria no suba de nivel, "la circunstancia puede ser cambiante", ha advertido Zuloaga, que ha hecho estas declaraciones tras una rueda de prensa que ha ofrecido este martes para presentar el 'Pasaporte rupestre' del MUPAC.