Una Diada amarga entre críticas por promesas rotas y la división independentista

"Objetivo independencia"

Hoy ERC y JxCat han aparcado sus diferencias a la fuerza para destacar lo que les une: el desafío soberanista. “Tenemos presos políticos exiliados que no pueden estar con nosotros”, ha recordado Roger Torrent, presidente del Parlament, mientras Meritxell Budó, consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, ha recalcado que la sentencia del procés “si no es de absolución no será justa”.