Carlos Plá Valencia, 22 DIC 2025 - 17:15h.

Tuvieron que cambiar de local porque la DANA inundó el anterior, tenían miedo de perder la suerte que habían tenido otros años, pero siguen con la racha

Un jubilado del Hospital de San Juan de Alicante reparte 7,5 millones del tercer premio entre sus antiguos compañeros

La administración El Castillo de Alaquás fue una de las muchas afectadas por las inundaciones provocadas por la DANA del 29 de octubre de 2024. "Nos entró más de medio metros de agua y lodo en el local y tuvimos que cambiarnos de sitio. Yo soy muy supersticioso y tenía miedo de que la suerte se quedara allí, porque el año pasado repartimos dos de los trece premios grandes del Sorteo de Navidad", explica Marcos Bernabéu, gerente de la administración.

Pero la suerte sigue con ellos y en este sorteo han logrado superar su récord repartiendo décimos del tercero, el cuarto y dos quintos. "Todavía no he tenido tiempo de mirar la cantidad que hemos vendido, lo que sé es que el cuarto está muy repartido porque se ha vendido a través de un colaborador nuestro en un bar", afirma el lotero.

De momento, en la administración lo han celebrado a la grande aunque sin agraciados que por ahora han elegido permanecer en el anonimato. "Sé de alguno que le ha tocado, pero me ha dicho que no revele su identidad", asegura Bernabéu, que a pesar de la lluvia de décimos premiados que ha repartido, no se ha quedado con ninguno de los agraciados. "Me gusta mucho más repartirlos que que me toque, es así", asegura.

Lotería Manises reparte otros cuatro premios

Al igual que la administración de Alaquás, Loterías Manises ha vuelto a llevar la alegría a muchos clientes en un Sorteo de Navidad en el que también ha repartido cuatro premios grandes.

La administración, que ya se ha convertido en la tercera que más vende de toda España, ha repartido varias series del tercer premio, el 90.693; de un cuarto premio, el 25508, y dos quintos premios, el 23112 y el 77715. Así, un año más, sigue fiel a su cita con la suerte en el Sorteo de la Navidad.

16 millones en una banda de música de Teulada

El 25.508, uno de los dos cuartos premios del Sorteo de Navidad, ha dejado 16 millones de euros en la banda de música de Teulada (Alicante), según ha explicado Héctor, presidente de esta agrupación que tiene 52 años de historia, y quien, además, ha asegurado que están "en una nube".

"Nunca ha pasado que tocara tan gran premio", ha señalado el músico, después de que los miembros de esta banda se hayan echado a las calles con sus instrumentos para celebrar el premio a las puertas de la Administración de Lotería número uno 'El Fortí' de Moraira, que en total ha vendido 105,9 series de este número, es decir, 21.180.000 euros.

Asimismo, el presidente ha reconocido que está muy "contento" de que el premio haya tocado a "mucha gente afín a la banda" y que, de esta manera, las personas a las que les ha sonreído la suerte puedan disponer de 20.000 euros por décimo, "que es mucho dinero".

Otra de los ganadaores ha asegurado que este premio ha tocado "a toda la agrupación", integrada por "más de cien personas", y también "a medio pueblo", ya que se ha repartido "bastante" debido a que prácticamente "todas" las familias y vecinos contaban con décimo o participación.

A Sonia, otra de las agraciadas, la sorpresa le ha llegado cuando iba a hacer un Euromillón. "Nunca me había tocado nada".

La lotera de esta administración, Mila Caselles, ha explicado que, aunque "principalmente" el premio ha ido a parar a la banda de música de Teulada, también ha llegado a clientes de otros puntos de España como Madrid o León y que en ventanilla también se ha vendido el número, por lo que está "muy repartido".