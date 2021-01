Los españoles pierden el miedo a vacunarse del coronavirus y cederían derechos por frenar al virus

¿Tienen miedo los españoles a vacunarse? La respuesta es no, o al menos no tienen más miedo que el resto del mundo. De hecho, el 67% de los españoles se muestra abierto a ponerse la vacuna si se considera segura y efectiva, frente al 28% que lo rechazaría, según los resultados de la Encuesta Mundial de Final de Año, en la que un año más participa España a través de Sigma Dos. Son ratios que reproducen exactamente la media mundial, donde también un 67% de la población de los países participantes en el estudio están dispuestos a vacunarse, frente a un 28% que no.