Simón prevé el pico de ocupación de UCI la semana que viene, pero es optimista de cara a las vacaciones

La ocupación de UCI sigue subiendo: 1 de cada 4 están ingresados por covid

Espera que la cifra de fallecidos descienda

Vacunación

¿Qué pasará con las vacaciones?

“Tenemos que entender los ámbitos en los que trabaja cada uno y de los que cada uno es responsable. Yo entiendo perfectamente el interés de nuestra ministra de Turismo en promover de nuevo el turismo y conseguir reactivar la economía. De hecho es clave para que salgamos todos juntos de esto. Y entiendo que sea optimista en cuanto a la posibilidad de que esto suceda. No creo que esté planteándolo para la semana que viene ni para la otra. Probablemente lo está planteando para dentro de un mes o dos, cuando además ese certificado verde digital esté ya disponible. Yo ya saben que tiendo a ser optimista, pero tiendo a ser optimista en el área que me compete. Esa es la evolución de la epidemia. Sobre la evolución de la epidemia yo creo que no vamos a tener incrementos importantes. Probablemente nos vamos a mantener estancados unos días y después es muy posible que bajemos. Pero no soy optimista porque sí. Soy optimista porque estoy convencido de que la población española entiende la situación en la que estamos y es capaz de aplicar las medidas que se tienen que aplicar mientras no consigamos las coberturas de vacunación que necesitamos para poder empezar a reducir las que necesitamos de verdad. Yo soy optimista por eso. Quizás mi optimismo no es tanto con la evolución de la epidemia: es con la población que son mis compatriotas; la gente con la que vivo todos los días, la gente que que habita todos los pueblos y ciudades de España. Somos gente suficientemente sensata como para imbuirnos de optimismo. Eso no quiere decir que todos lo tengamos que ser. Creo que podemos ser optimistas desde ese punto de vista en que la epidemia evolucionará aparentemente bien. Eso no quiere decir que de pronto tengamos una catástrofe porque no se cumplen las normas durante un tiempo largo o se dejan de cumplir antes de tiempo”.