Simón, sobre relajar medidas: "Tenemos que ir muy despacio y con los pies de plomo, partido a partido"

"La previsión es que se mantenga la tendencia descendente"

“Es una tendencia adecuada , que va en la línea de lo que todos deseamos. La previsión es que se mantenga en los próximos días”, ha dicho, pero Simón no quiere llevar a equívocos y, en consonancia con las recomendaciones de la OMS, no quiere oír hablar de desescalada. Admite que se pueden relajar medidas muy lentamente “en zonas concretas”, pero hasta en dos ocasiones ha vuelto a echar mano de su tradicional mapa para recordar que seguimos en el color rojo oscuro que marca el nivel de riesgo extremo por transmisión de coronavirus y no se pueden relajar medidas de forma prematura.

La ocupación de camas de UCI, al 37,95%

"Tenemos que ir muy despacio y con los pies de plomo, partido a partido"

“Tenemos que ir muy despacio y con los pies de plomo, si no corremos todavía el riesgo de una cuarta ola que no nos gustaría a nadie, y además con un nivel de saturación de UCI ahora mismo todavía muy altos, con lo cual nos pondría en una situación realmente muy muy complicada. Ahora mismo, como dice un entrenador muy famoso, ‘partido a partido’. Primero tenemos que bajar de 400, luego tendremos que bajar de 300, luego de 200, luego de 100 y luego de 50. Y no se piensen que esto es una cuestión de un día o dos, ni de una semana o dos. Necesitamos todavía tiempo. No es tanto como hubiéramos podido decir hace unos meses. Estamos teniendo una vacuna, que nos ayuda mucho; estamos teniendo una mejoría en la aplicación de medidas respecto a algunos días complicados como fueron las Navidades; estamos teniendo progresivamente una población que, por haber sido casos desgraciadamente, son inmunes… Todo eso nos ayuda. Todavía nos queda mucho. Mucho no quiero decir meses, pero sí bastantes semanas. Tenemos que ser muy cuidadosos todavía”, ha zanjado.