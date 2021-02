Simón ve a España en "niveles de riesgo máximo" y afirma que"por supuesto es posible una cuarta ola"

Seis CCAA siguen con una ocupación de UCI superior al 50%

"Por supuesto que es posible que haya una cuarta ola"

No obstante, el mensaje del epidemiólogo durante toda la comparecencia es claro: “No podemos bajar la guardia” . Insiste Simón en que el hecho de estar en pleno descenso no debe llamar a la relajación de las medidas porque la realidad es que estamos muy lejos de los objetivos. Los números siguen siendo muy elevados y la situación muy grave. De hecho, durante la tradicional ronda de preguntas de los periodistas, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sido claro al aseverar que ve posible una cuarta ola.

¿Qué riesgo tenemos de cara a la cuarta ola?

“El riesgo que tenemos es que si la variante británica ocupa el espacio dentro de nuestro territorio, esa esperada cuarta ola , más lenta, más progresiva y probablemente menos alta... podría acelerarse un poco. Dependerá de nuevo de cuándo se produzca, cuánta gente tengamos inmunizada , c ómo se haya hecho la desescalada y el punto de partida. Puede ser perfectamente que si el punto de partida es suficientemente bajo, el incremento sea también más rápido que si no fuera la variante, pero nos daría también margen suficiente para implementar otras medidas. Depende de muchos factores. Hay que valorarlo día a día. Tenemos que tomar decisiones con margen de tiempo, pero lo cierto es que la valoración se hace hasta último minuto", ha apuntado.

¿Qué pasará en Semana Santa?

"Sobre si esto va a tener con Semana Santa… desde mi punto de vista, esto tiene que ver con que lleguemos niveles transmisión adecuado s, sea antes, durante o después de la Semana Santa. Lo que nos interesa es tener unas incidencias que nos pongan en un nivel de riesgo o de alerta de nivel 2 o 3 bajito , como mucho. Si pudiéramos en nivel 0 mejor. Eso va a llevarnos mayor tiempo. Pero desde luego lo que no podemos es plantearnos fechas concretas. Yo quiero que en Semanas Santa se puedan hacer cosas, pero en Semana Santa se podrán hacer ccosas si estamos en el nivel adecuado , y si no, no. El objetivo tiene que ser bajar la incidencia al nivel que nos interesa. Cuanto antes mejor. Si es antes de Semana Santa, a la gente le hará mucha ilusión. Si es después, será después, pero tenemos que bajar a los niveles que tenemos que bajar".

Las variantes más temidas ya están en España

La variante brasileña, la más peligrosa

“Es aparentemente más mala que las variantes que hasta ahora estaban circulando por la mayor parte de mundo; desde luego de las que circulaban por Europa. Hasta la fecha no está ocupando espacio en Europa Occidental. Se han identificado un caso. Es una variante que entra en competencia con la variante británica. No tenemos por ahora ninguna seguridad de que vaya realmente a instaurarse y ocupar ese espacio. Es muy probable que el nicho ecológico lo ocupe por ahora la variante británica. No quiere decir que no pueda ocuparla la sudafricana o brasileña. Parece más virulenta, no tenemos datos muy sólidos. También parece que la británica lo es, pero no hay datos solidos que diga cuánto más. Tenemos que ser muy vigilantes, estar muy precavidos y ver cómo evoluciona”, ha sentenciado.