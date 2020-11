Simón, sobre la Navidad: “Yo la voy a celebrar; si en lugar de 35 nos tenemos que juntar 10, nos juntaremos 10”

“Es una evolución favorable , pero tengo que insistir como siempre en que seguimos estando en una incidencia , en este caso, 325 casos por 100.000 habitantes , y no es ahí donde queremos estar . Nuestro objetivo es estar por debajo de los 50, a ser posible debajo de los 25. Seguimos estando en un rango muy alto de acuerdo a los umbrales que nos hemos establecido entre todos en los documentos de actuación y respuesta ante la transmisión del coronavirus”.

Mejora la situación en los hospitales en todas las CCAA

“Son datos que todavía no son buenos e indican que los centros hospitalarios están todavía bajo una presión importante por esta enfermedad, pero es cierto que se va viendo un descenso suave pero continuado, y además en todas las comunidades autónomas”.

Baja la positividad pese a mantener la capacidad diagnóstica

Por todo ello, insiste, los datos “muestran una evolución favorable, pero seguimos estando en cifras muy por encima de donde realmente nos gustaría estar para sentirnos seguros y saber que no va a haber un repunte incontrolable en la transmisión”.

“La situación todavía no es para nada tranquila. Tenemos que seguir manteniendo una tensión importante tanto a nivel individual como la parte que corresponde a las instituciones”, ha zanjado, antes de dar paso a la tradicional ronda de preguntas.

¿Cuándo llegaremos al objetivo de los 50 casos por 100.000 habitantes?

Preguntado al respecto del objetivo de conseguir una incidencia acumulada en 14 días de 50 casos por 100.000 habitantes, Fernando Simón se ha aventurado a dar, con todas las reservas, un pronóstico: “Tenemos dos situaciones no excesivamente malas pero sí críticas para valorar cómo va a evolucionar la pandemia: el puente de Constitución y las Navidades. Dependiendo de cómo nos portemos todos y cómo controlemos ese riesgo… si logramos hacerlo es muy posible que quizás en enero o febrero estemos en esa situación. No creo que estemos antes. El descenso es lento. Bajar de 1.000 a 500 es relativamente rápido. De 500 a 300 y pico es más lento. De 300 a 200, 100 y 50 será probablemente más lento. Va a depender de lo que pase en el puente de la Constitución y las Navidades, que serán amplias. Tengo la esperanza de que entre todos lo consigamos. Algún impacto habrá pero esperemos que sea lo menor posible. De todos modos, hay que ser cautos ante estas predicciones”, ha dicho.

“Yo voy a celebrar la Navidad”

“Yo voy a celebrar la Navidad. Ahora, la celebraré con todas las medidas de prevención que pueda. No es una cuestión de no celebrarla. Es una cuestión de hacerlo bien. Si en lugar de juntarnos los 35 que nos juntamos todas las navidades nos tenemos que juntar 10, nos tendremos que juntar 10. Se van a celebrar, pero de otra manera. El momento adecuado es empezar a pensar que tenemos que celebrarlas con unas medidas de prevención que no hemos tenido que aplicar otros años”, ha dicho, en una respuesta que ha llamado la atención porque en su ejemplo ha hablado de diez personas en lugar de las seis que ha recomendado el Gobierno a las comunidades autónomas como máximo para las cenas de Nochebuena y Nochevieja conforme al Plan de Navidad, que todavía es un borrador y está siendo discutido y ultimado con el Consejo Interterritorial.