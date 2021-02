Fernando Simón no ve viables los viajes en Semana Santa sin una drástica bajada de la incidencia

"La evolución de la epidemia va en la buena dirección"

¿Vacaciones en Semana Santa?: Simón no lo tiene claro

Ante este escenario, y recordándole las palabras pronunciadas recientemente por la ministra de Turismo, Reyes Maroto, quien apuntaba a Semana Santa como fecha para un posible reinicio de los viajes nacionales, los periodistas, en la tradicional ronda de preguntas, han preguntado al respecto a un Fernando Simón que se ha mostrado cauto y escéptico: “En cuanto a los viajes de Semana Santa… No sé cuándo es Semana Santa, con lo cual no sé cuánto margen tenemos, pero la evolución ahora es buena. Lo que no podemos es confundir una evolución aceptable con una situación aceptable. Nuestra situación será aceptable cuando estemos en incidencias de 50 a 100, 150 casos por 100.000 en 14 días. Pero desde luego no será aceptable si estamos en 500, ni tampoco lo será si estamos en 400 ni en 300 ni en 250. Ni en 200. Con lo cual yo no sé cuándo es Semana Santa y cómo estaremos en ese momento. No sé cómo estarán las diferentes comunidades, que no evolucionan todos igual. No voy a contradecir a la ministra, porque no puedo contradecirla, porque no sé en qué situación estamos y no sé cuándo es Semana Santa. Pero desde luego lo que tenemos que tener claro es que la situación buena para viajar no es que bajemos de 800 casos por 100.000 habitantes en 14 días a 500. No es la situación buena. La situación buena es bastante menos”, ha zanjado.