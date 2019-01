Gaspar Llamazares renuncia al acta de diputado y no será candidato de IU en Asturias

"Por la presente te comunico que al no disponer de argumentos adicionales frente al expediente libelo de la dirección federal , he decidido disculparme de acudir a una reunión que pudiera entenderse como la continuación del mismo en mi propia organización", explica Llamazares en el escrito.

"Son estas circunstancias que, de prolongarse aún más, podrían mermar las merecidas expectativas electorales de IU, las que me llevan, no sin tristeza, a apartarme definitivamente de las próximas primarias así como a renunciar a la portavocía y al acta de diputado, ya que de no hacerlo podría poner a los pies de los caballos a la histórica organización de la izquierda de Asturias, algo que no me perdonaría", argumenta.