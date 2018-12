Iglesias advierte a Sánchez: si no regula los precios del alquiler Podemos no apoyará a su Gobierno

Pedro Sánchez podría perder el apoyo de la formación morada si no intenta limitar los precios del alquiler, algo que no se ha contemplado en las últimas medidas aprobadas en este ámbito. Podemos podría retirar el respaldo a las políticas de Sánchez, que consistirán en aprobar las medidas por decreto ley si no consigue aprobar los Presupuestos Generales.