Las sentencias de Ayuso contra Sánchez: "Ha hecho de la mentira una forma de vida"

“Nosotros tenemos un aeropuerto internacional como el que tenemos, el kilómetro 0 de las carreteras, el kilómetro 0 de la red ferroviaria… y por tanto los niveles de Madrid no pueden estar nunca a cero. La única manera de estar a cero es arruinados , cerrados en casa, y ni siquiera eso te asegura que el virus mejore . Valencia, a finales del año pasado, tenía un contagio que superaba los 1.200, no los 300 de Madrid ni 400, y lo tenía todo cerrado. Hay muchísimas capitales europeas arruinadas y sus cifras de contagio sin embargo son superiores. Ya hemos aprendido que no hay que poner el foco ni en los comercios, la cultura o la hostelería, sino en la responsabilidad de cada uno. Y cuanto más se cierra, más se traslada a las casas. Se ha comprobado durante Filomena, que también el virus subió en Madrid", ha recalcado Isabel Díaz Ayuso defendiendo su gestión.

"Pedro Sánchez ha hecho de la mentira una forma de vida"

“También es el que decía que en julio se había acabado el virus; el que dijo que no dejaría que la gobernabilidad de España decayese en manos de los independentistas; el que dijo que nunca gobernaría con Podemos porque le quitaría el sueño. También es el que ha mentido con la cifra de fallecidos en España. Es el único país que no está dando la cara en esto. Es el que ha estado con las vacunas metiendo y causando confusión, y esto ha provocado que hayan decaído las peticiones de vacuna en Madrid, porque la gente tiene miedo. Ha mentido con la economía. Y es más, ha mentido de tal manera que el Consejo de Estado, que Bruselas… o el Banco de España le haya desmentido. Ha mentido con Barajas: no estaba protegido. El virus ha entrado siempre por el aeropuerto de Madrid Barajas, y no ha hecho controles como él decía; no controles efectivos. Pero ya hay una, que es la gran mentira, que es crear un comité de expertos falso, que enviaba informes falsos, y al que aludían todos los ministros, y meses más tarde nos enteramos de que ni siquiera había un comité de expertos. Por tanto, yo creo que el presidente ha hecho de la mentira una forma de vida, y si es responsable lo que tiene que hacer es cuidar a sus 17 CCAA, como yo cuido a mis 179 municipios. Y por mucho que discrepe, por ejemplo, de la alcaldesa de Getafe, no me verán faltarla al respeto ni mentirla”.